WireGuard VPN - быстрый, безопасный и простой в использовании протокол VPN-туннелей, с помощью которого можно создавать защищенные соединения, использующие надёжные алгоритмы шифрования (Curve25519, ChaCha20, Poly1305, BLAKE2, SipHash24 и HKDF), а также легко управлять ими. Присутствует возможность импортировать туннели из файлов zip или conf, или создавать их вручную.

Все пакеты отправляются WireGuard по протоколу UDP, защищены от подделки ключей и обеспечивают полное скрытие личности.

Основные возможности WireGuard VPN: