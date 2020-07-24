WireGuard VPN для Windows

WireGuard VPN 0.1.1

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Описание WireGuard VPN 0.1.1Описание   Скачать WireGuard VPN 0.1.1СКАЧАТЬ (4,13 Мб) Скриншоты WireGuard VPN 0.1.1Скриншоты (3)   Статистика WireGuard VPN 0.1.1Статистика   Отзывы о WireGuard VPN 0.1.1Отзывы (0)  
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WireGuard VPN - быстрый, безопасный и простой в использовании протокол VPN-туннелей, с помощью которого можно создавать защищенные соединения, использующие надёжные алгоритмы шифрования (Curve25519, ChaCha20, Poly1305, BLAKE2, SipHash24 и HKDF), а также легко управлять ими. Присутствует возможность импортировать туннели из файлов zip или conf, или создавать их вручную.

Все пакеты отправляются WireGuard по протоколу UDP, защищены от подделки ключей и обеспечивают полное скрытие личности.

Основные возможности WireGuard VPN:

  • Надёжные алгоритмы шифрования (Curve25519, ChaCha20, Poly1305, BLAKE2, SipHash24 и HKDF).
  • Высокая производительность.
  • Возможность импортировать туннели из файлов zip или conf, или создавать их вручную.
  • Защита от подделки ключей и полное скрытие личности.
  • Защита от атак повторного воспроизведения
WireGuard VPN
WireGuard VPN
WireGuard VPN
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнонимайзеры, VPN
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Отзывы о программе WireGuard VPN

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