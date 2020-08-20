Robotics! для Android

Robotics! 2.1.0 для Android

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Описание Robotics! 2.1.0 для AndroidОписание   Скачать Robotics! 2.1.0 для AndroidСКАЧАТЬ (106,08 Мб) Скриншоты Robotics! 2.1.0 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Robotics! 2.1.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Robotics! 2.1.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Robotics! - собирайте из частей собственного боевого робота, сражайтесь с реальными игроками со всего мира в захватывающих боях, построенных на реалистичной физике, и становитесь лучшим в мире тренером роботов-бойцов.

Ключевые особенности Robotics!:

  • Увлекательное обучение: двигая части робота в разных направлениях, игроки обучают робота, а робот запоминает и повторяет движения.
  • Бои основаны на физических законах: столкновения роботов приводят к неожиданным и смешным столкновениям!
  • PvP-бои с реальными соперниками со всего мира.
  • Разнообразные части для роботов: корпуса, руки, ноги и оружие для боевых роботов позволяют создавать множество комбинаций и применять разнообразные тактики в бою.
  • Соревнования и особые призы.
  • Повышайте уровень и открывайте пояса мастерства для роботов.
Robotics!
Robotics!
Robotics!
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭкшен и 3D
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Отзывы о программе Robotics!

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