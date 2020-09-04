Ole Player для Windows

Ole Player 1.0.1.0 beta

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Описание Ole Player 1.0.1.0 betaОписание   Скачать Ole Player 1.0.1.0 betaСКАЧАТЬ (3,04 Мб) Скриншоты Ole Player 1.0.1.0 betaСкриншоты (1)   Статистика Ole Player 1.0.1.0 betaСтатистика   Отзывы о Ole Player 1.0.1.0 betaОтзывы (0)  
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Ole Player - минималистичная программа, предназначенная для воспроизведения музыкальных файлов. Присутствует возможность добавлять в плейлист папки или файлов, поддержка файлов mp3, wav, wma, функция редактирования имени трека и многое другое.

Основные функции Ole Player:

  • воспроизведение mp3, wav, wma;
  • поддержка плейлистов winamp формата m3u;
  • добавление в плейлист папки или файлов;
  • редактирование имени трека в плейлисте;
  • загрузка и сохранение плейлистов;
  • повтор списка воспроизведения или трека;
  • индикация оставшегося или прошедшего времени трека;
  • ручная сортировка списка;
  • регулировка громкости;
  • перемотка трека (правой кнопкой).

Примечание! Для сохранения порядка и названия отредактированных терков необходимо сохранять изменения в плейлист.

Ole Player
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры
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Отзывы о программе Ole Player

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