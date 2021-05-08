Docx Reader для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.0.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы текста
Загрузок (сегодня/всего):0 / 170 | Статистика
Размер:4,06 Мб
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Docx Reader - удобный инструмент для просмотра документов Word (Doc/Docx) на своем мобильном устройстве. Присутствует возможность перехода на заданную страницу, поиск документов, сортировка по имени, дате и размеру и многое другое.

Ключевые особенности Docx Reader:

  • Простой интерфейс, который предлагает все необходимые элементы управления для комфортного просмотра Doc/Docx файлов.
  • Удобная навигация, как например переход на заданную страницу и т.д.
  • Отображение всех файлов Word на вашем устройстве в одном месте, чтобы вы имели возможность их легко просматривать.
  • Возможность быстро найти любой нужный файл с помощью простой функции поиска.
  • Наличие функции переименование, удаление, обмен и т.д.
  • Просмотр детальной информации файла Doc/Docx.
  • Сортировка по имени, дате и размеру.
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