Docx Reader для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.0.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Skydot Apps
|Категория:
|Редакторы текста
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 170 | Статистика
|Размер:
|4,06 Мб
|СКАЧАТЬ
Docx Reader - удобный инструмент для просмотра документов Word (Doc/Docx) на своем мобильном устройстве. Присутствует возможность перехода на заданную страницу, поиск документов, сортировка по имени, дате и размеру и многое другое.
Ключевые особенности Docx Reader:
- Простой интерфейс, который предлагает все необходимые элементы управления для комфортного просмотра Doc/Docx файлов.
- Удобная навигация, как например переход на заданную страницу и т.д.
- Отображение всех файлов Word на вашем устройстве в одном месте, чтобы вы имели возможность их легко просматривать.
- Возможность быстро найти любой нужный файл с помощью простой функции поиска.
- Наличие функции переименование, удаление, обмен и т.д.
- Просмотр детальной информации файла Doc/Docx.
- Сортировка по имени, дате и размеру.
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Отзывы о программе Docx Reader
Admin
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