Hardcopy для Windows
|Оценка:
|4.75/5 голосов - 4
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2021.05.11 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|sw4you
|Категория:
|Захват экрана
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 129 | Статистика
|Размер:
|7,52 Мб
|СКАЧАТЬ
Hardcopy - полнофункциональное приложение для захвата экрана, включающее множество полезных дополнительных инструментов и опций редактирования.
Удобный интерфейс позволяет быстро сохранить любой скриншот в виде обычного графического файла, причем количество поддерживаемых форматов действительно огромное (PNG, PSP, JPG, PSD, ICO, BMP и даже PDF). После выполнения захвата, Hardcopy сразу предлагает возможность редактировать и корректировать изображение с примечаниями, добавлением заголовков, настаивать/изменять цветовую схему, и даже редактировать иконки EXE/DLL файлов. Каждое захваченное изображение отображается в окне предварительного просмотра, которое включает в себя ряд инструментов (рисование линий/фигур, фильтры, водяные знаки и т.д.).
Кроме того, в распоряжении пользователя имеются функции редактирования изображений, которые позволяют поворачивать, изменять перспективу, добавлять всевозможные эффекты на изображение, такие как водяной знак, полутон, тиснение, мозаика, плакат и другие.
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