Hardcopy для Windows

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Оценка: 4.75/5 голосов - 4
Лицензия: Бесплатная
Версия:2021.05.11 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Захват экрана
Загрузок (сегодня/всего):0 / 129 | Статистика
Размер:7,52 Мб
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Hardcopy скриншот № 1
Hardcopy скриншот № 2
Hardcopy скриншот № 3
Hardcopy скриншот № 4

Hardcopy - полнофункциональное приложение для захвата экрана, включающее множество полезных дополнительных инструментов и опций редактирования.

Удобный интерфейс позволяет быстро сохранить любой скриншот в виде обычного графического файла, причем количество поддерживаемых форматов действительно огромное (PNG, PSP, JPG, PSD, ICO, BMP и даже PDF). После выполнения захвата, Hardcopy сразу предлагает возможность редактировать и корректировать изображение с примечаниями, добавлением заголовков, настаивать/изменять цветовую схему, и даже редактировать иконки EXE/DLL файлов. Каждое захваченное изображение отображается в окне предварительного просмотра, которое включает в себя ряд инструментов (рисование линий/фигур, фильтры, водяные знаки и т.д.).

Кроме того, в распоряжении пользователя имеются функции редактирования изображений, которые позволяют поворачивать, изменять перспективу, добавлять всевозможные эффекты на изображение, такие как водяной знак, полутон, тиснение, мозаика, плакат и другие.

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