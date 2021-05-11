Hardcopy - полнофункциональное приложение для захвата экрана, включающее множество полезных дополнительных инструментов и опций редактирования.

Удобный интерфейс позволяет быстро сохранить любой скриншот в виде обычного графического файла, причем количество поддерживаемых форматов действительно огромное (PNG, PSP, JPG, PSD, ICO, BMP и даже PDF). После выполнения захвата, Hardcopy сразу предлагает возможность редактировать и корректировать изображение с примечаниями, добавлением заголовков, настаивать/изменять цветовую схему, и даже редактировать иконки EXE/DLL файлов. Каждое захваченное изображение отображается в окне предварительного просмотра, которое включает в себя ряд инструментов (рисование линий/фигур, фильтры, водяные знаки и т.д.).

Кроме того, в распоряжении пользователя имеются функции редактирования изображений, которые позволяют поворачивать, изменять перспективу, добавлять всевозможные эффекты на изображение, такие как водяной знак, полутон, тиснение, мозаика, плакат и другие.