Motion Ninja для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.3.1.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):0 / 70 | Статистика
Размер:23,27 Мб
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Motion Ninja скриншот № 1
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Motion Ninja скриншот № 4

Motion Ninja - професиональный видеоредактор, который предоставляет мощные инструменты для редактирования видео, например анимации ключевых кадров, картинка в картинке, переходы, спецэффекты и многое другое.

Основные функции Motion Ninja:

  • Редактор видео ключевых кадров и редактор анимации.
  • Множество простых в использовании масок "картинка в картинке".
  • Несколько разновидностей хромакея.
  • Более 100 видеоэффектов.
  • Функции редактирования, такие как обрезка, дублирование, отсоединение звука от видео, обратный просмотр и пр.
  • Мощные функции редактирования и синхронизации аудио.
  • Видеофильтры и настройка видео.
  • Более 50 креативных переходов.
  • Контроль скорости видео.
  • Более 100 популярных стикеров, забавных смайликов и иллюстраций.
  • Более 100 аудио эффектов.
  • Более 100 шрифтов.
  • Пользовательское разрешение экспорта и чтатсота кадров, в том числе 720р, 1080р и 4к.
  • Загрузка видео на YouTube, Facebook, Likee, WhatsApp, Instagram и т.д.

 

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