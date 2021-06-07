Motion Ninja для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.3.1.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|changpeng
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 70 | Статистика
|Размер:
|23,27 Мб
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Motion Ninja - професиональный видеоредактор, который предоставляет мощные инструменты для редактирования видео, например анимации ключевых кадров, картинка в картинке, переходы, спецэффекты и многое другое.
Основные функции Motion Ninja:
- Редактор видео ключевых кадров и редактор анимации.
- Множество простых в использовании масок "картинка в картинке".
- Несколько разновидностей хромакея.
- Более 100 видеоэффектов.
- Функции редактирования, такие как обрезка, дублирование, отсоединение звука от видео, обратный просмотр и пр.
- Мощные функции редактирования и синхронизации аудио.
- Видеофильтры и настройка видео.
- Более 50 креативных переходов.
- Контроль скорости видео.
- Более 100 популярных стикеров, забавных смайликов и иллюстраций.
- Более 100 аудио эффектов.
- Более 100 шрифтов.
- Пользовательское разрешение экспорта и чтатсота кадров, в том числе 720р, 1080р и 4к.
- Загрузка видео на YouTube, Facebook, Likee, WhatsApp, Instagram и т.д.
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Отзывы о программе Motion Ninja
Admin
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