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The Seven Deadly Sins: Grand Cross для Android

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The Seven Deadly Sins: Grand Cross 1.1.12Описание
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Seven Deadly Sins: Grand Cross - пошаговая мобильная RPG-стратегия, выполненная в анимешном стиле. Имеется выбор героев с уникальными навыками, кастомизация персонажей, уникальная боевая система, возможность активировать суперумение при помощи сочетания карт и многое другое.

Основные возможности Seven Deadly Sins: Grand Cross:

  • Режим "Смертельный поединок", в котором совместно с друзьями нужно одолеть зловещего демона.
  • Арена, где можно состязаться с игроками всего мира.
  • Выбор собственной стратегии для победы.
  • Возможность создать свою команду.
  • Кастомизация героев (костюмы, прически, аксессуары и пр.).
  • Точное воссоздание сюжета аниме.
  • Индивидуальная настройка разрешений.
The Seven Deadly Sins: Grand Cross скриншот № 2
The Seven Deadly Sins: Grand Cross скриншот № 3
The Seven Deadly Sins: Grand Cross скриншот № 4
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1.12 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Ролевые, RPG
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:122,57 Мб
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Отзывы о программе The Seven Deadly Sins: Grand Cross

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