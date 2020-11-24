The Seven Deadly Sins: Grand Cross для Android
5.00 из 5, всего оценок - 1
Seven Deadly Sins: Grand Cross - пошаговая мобильная RPG-стратегия, выполненная в анимешном стиле. Имеется выбор героев с уникальными навыками, кастомизация персонажей, уникальная боевая система, возможность активировать суперумение при помощи сочетания карт и многое другое.
Основные возможности Seven Deadly Sins: Grand Cross:
- Режим "Смертельный поединок", в котором совместно с друзьями нужно одолеть зловещего демона.
- Арена, где можно состязаться с игроками всего мира.
- Выбор собственной стратегии для победы.
- Возможность создать свою команду.
- Кастомизация героев (костюмы, прически, аксессуары и пр.).
- Точное воссоздание сюжета аниме.
- Индивидуальная настройка разрешений.
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.12 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Netmarble Games
|Категория:
|Ролевые, RPG
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|122,57 Мб
Увлекательная RPG для мобильных устройств на платформе Android, в которой игроку по сюжету предстоит преследовать своего заклятого врага Рагадама по всем мирам, раскрывать и разрушать его злостные планы. Присутствует возможность выбора класса своего героя
Last Survivor Diaries - Zombie Survival 0.1.4
Симулятор выживания в постапокалиптическом мире, наполненном ходячими мертвецами. Секрет успеха довольно простой - оружие, броня, убежище, строительство и крафт. Твое выживание зависит только от тебя. Ходячие не упустят шанса превратить тебя в зомби
Inotia3: Children of Carnia 1.4.5
Inotia3: Children of Carnia — эпическая RPG-игра, где вы будете управлять одним из шести героев или создавать из них уникальные партии . В процессе прохождения вас будут ждать более, чем 230 квестов и 130 уникальных карт. Улучшайте своих персонажей
Angry Heroes: Злые Герои 0.1.8.8
Angry Heroes: Злые Герои - красочная онлайн-игра в стиле MMORPG. Создайте своего персонажа и отправляйтесь в увлекательнейший мир по виртуальным просторам игры Angry Heroes. Приготовьтесь к искрометному юмору, стебным ситуациям и комическим
Увлекательная FPS RPG для мобильных Android-устройств, в которой игроку предстоит сразиться с устрашающей внеземной угрозой, уничтожающей все на своем пути. Присутствует более 200 миссий в сюжетной компании, кооперативный режим и совместные рейды
Durango: Wild Lands 4.0.4+1905091109
Многопользовательская ролевая игра для Android с огромным открытым миром. Игроку нужно помочь своему персонажу выжить в крайне неблагоприятных условиях юрского периода, где на каждом шагу грозит какая-нибудь опасность - динозавры, враждебные кланы и пр
Отзывы о программе The Seven Deadly Sins: Grand Cross
Admin
Отзывов о программе The Seven Deadly Sins: Grand Cross 1.1.12 пока нет, можете добавить...