ТОП-сегодня раздела "Ролевые, RPG"

Eternium 1.5.18 Увлекательная RPG для мобильных устройств на платформе Android, в которой игроку по сюжету предстоит преследовать своего заклятого врага Рагадама по всем мирам, раскрывать и разрушать его злостные планы. Присутствует возможность выбора класса своего героя

Last Survivor Diaries - Zombie Survival 0.1.4 Симулятор выживания в постапокалиптическом мире, наполненном ходячими мертвецами. Секрет успеха довольно простой - оружие, броня, убежище, строительство и крафт. Твое выживание зависит только от тебя. Ходячие не упустят шанса превратить тебя в зомби

Inotia3: Children of Carnia 1.4.5 Inotia3: Children of Carnia — эпическая RPG-игра, где вы будете управлять одним из шести героев или создавать из них уникальные партии . В процессе прохождения вас будут ждать более, чем 230 квестов и 130 уникальных карт. Улучшайте своих персонажей

Angry Heroes: Злые Герои 0.1.8.8 Angry Heroes: Злые Герои - красочная онлайн-игра в стиле MMORPG. Создайте своего персонажа и отправляйтесь в увлекательнейший мир по виртуальным просторам игры Angry Heroes. Приготовьтесь к искрометному юмору, стебным ситуациям и комическим

Shadowgun Legends 0.8.7 Увлекательная FPS RPG для мобильных Android-устройств, в которой игроку предстоит сразиться с устрашающей внеземной угрозой, уничтожающей все на своем пути. Присутствует более 200 миссий в сюжетной компании, кооперативный режим и совместные рейды