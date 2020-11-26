Archero для Android

Скачать Archero 2.5.1СКАЧАТЬ
Archero 2.5.1Описание
Отзывы о Archero 2.5.1Отзывы
share
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Archero - в этой динамичной мобильной игре вам предстоит перевоплотиться в героя-лучника, противостоящего наступлению зла. Прокачивайте умения своего персонажа, создавайте разнообразные комбинации уникальных навыков и пробивайтесь через различные миры, кишащие чудовищами и препятствиями.

Если же вы оказались недостаточно ловкими, расторопными и умелыми, и позволили противникам себя уничтожить, то в этом случае придется начинать все с начала.

Основные возможности Archero:

  • Случайные и уникальные навыки, помогающие преодолеть подземелья, кишащие чудовищами и препятствиями.
  • Исследуйте локации на сотнях игровых уровней.
  • Огромное количество всевозможных противников и заставляющих поломать голову препятствий.
  • Прокачивайте уровень своего персонажа и вооружайтесь мощным снаряжением, чтобы повысить его боевые скилы.
Archero скриншот № 2
Archero скриншот № 3
Archero скриншот № 4
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.5.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Экшен и 3D
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:59,37 Мб
ТОП-сегодня раздела "Экшен и 3D"
 

скачать BombSquadBombSquad 1.4.154

BombSquad – игра предоставит прекрасную возможность повзрывать других игроков в мультиплеерном режиме или ботов в сингле. Весело проводите время в мини-играх, где придется взрывать в необычных ситуациях. Взрывайте в условиях невесомости, на гоночных

скачать Standoff 2Standoff 2 0.13.7

Динамичный онлайн экшн-шутер от первого лица для Android-устройств. Игроку доступны 5 уникальных игровых локации, различные виды вооружения, несколько режимов игры, в которых команды террористов и отряды спецназа сойдутся в бескомпромиссном противостоянии

скачать Battle Shock LiteBattle Shock Lite 1.7

Battle Shock Lite - игра в стиле Tower Defence. Защитите свой участок стен замка от врагов, накатывающихся волнами. Каждая новая волна мощнее предыдущей. Вы будете покупать новых защитников, улучшать уже существующих

скачать Леди Баг и Супер-Кот: Официальная играЛеди Баг и Супер-Кот: Официальная игра 4.8.20

Официальная игра по мотивам популярного мультсериала Леди Баг и Супер-Кот, в котором любимые герои будут спасать Париж от таинственного суперзлодея Бражника и его злобных акумов. Перепрыгивайте с крыши на крышу и бегайте по улочкам, чтобы спасти город

скачать Johnny TriggerJohnny Trigger 1.4.2

Яркий и захватывающий экшн, в котором вам придется вступить в противостояние с мафиозной группировкой. Искусно применяйте свое оружие, совершая при этом голливудские перевороты и трюки, благодаря которым можно уничтожить всех врагов, вставших на пути

скачать Slender Man: Survival HunterSlender Man: Survival Hunter 1.0.0

Slender Man: Survival Hunter - 3D-экшн для Android в стиле horror, в котором игроку предстоит выступить в роли солдата удачи, выполняющего задание в крайне мрачном лесу

скачать Adguard

Отзывы о программе Archero

Admin

Отзывов о программе Archero 2.5.1 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв