Archero - в этой динамичной мобильной игре вам предстоит перевоплотиться в героя-лучника, противостоящего наступлению зла. Прокачивайте умения своего персонажа, создавайте разнообразные комбинации уникальных навыков и пробивайтесь через различные миры, кишащие чудовищами и препятствиями.

Если же вы оказались недостаточно ловкими, расторопными и умелыми, и позволили противникам себя уничтожить, то в этом случае придется начинать все с начала.

Основные возможности Archero: