Archero для Android
5.00 из 5, всего оценок - 1
Archero - в этой динамичной мобильной игре вам предстоит перевоплотиться в героя-лучника, противостоящего наступлению зла. Прокачивайте умения своего персонажа, создавайте разнообразные комбинации уникальных навыков и пробивайтесь через различные миры, кишащие чудовищами и препятствиями.
Если же вы оказались недостаточно ловкими, расторопными и умелыми, и позволили противникам себя уничтожить, то в этом случае придется начинать все с начала.
Основные возможности Archero:
- Случайные и уникальные навыки, помогающие преодолеть подземелья, кишащие чудовищами и препятствиями.
- Исследуйте локации на сотнях игровых уровней.
- Огромное количество всевозможных противников и заставляющих поломать голову препятствий.
- Прокачивайте уровень своего персонажа и вооружайтесь мощным снаряжением, чтобы повысить его боевые скилы.
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.5.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Habby
|Категория:
|Экшен и 3D
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|59,37 Мб
BombSquad – игра предоставит прекрасную возможность повзрывать других игроков в мультиплеерном режиме или ботов в сингле. Весело проводите время в мини-играх, где придется взрывать в необычных ситуациях. Взрывайте в условиях невесомости, на гоночных
Динамичный онлайн экшн-шутер от первого лица для Android-устройств. Игроку доступны 5 уникальных игровых локации, различные виды вооружения, несколько режимов игры, в которых команды террористов и отряды спецназа сойдутся в бескомпромиссном противостоянии
Battle Shock Lite - игра в стиле Tower Defence. Защитите свой участок стен замка от врагов, накатывающихся волнами. Каждая новая волна мощнее предыдущей. Вы будете покупать новых защитников, улучшать уже существующих
Леди Баг и Супер-Кот: Официальная игра 4.8.20
Официальная игра по мотивам популярного мультсериала Леди Баг и Супер-Кот, в котором любимые герои будут спасать Париж от таинственного суперзлодея Бражника и его злобных акумов. Перепрыгивайте с крыши на крышу и бегайте по улочкам, чтобы спасти город
Яркий и захватывающий экшн, в котором вам придется вступить в противостояние с мафиозной группировкой. Искусно применяйте свое оружие, совершая при этом голливудские перевороты и трюки, благодаря которым можно уничтожить всех врагов, вставших на пути
Slender Man: Survival Hunter 1.0.0
Slender Man: Survival Hunter - 3D-экшн для Android в стиле horror, в котором игроку предстоит выступить в роли солдата удачи, выполняющего задание в крайне мрачном лесу
Отзывы о программе Archero
Admin
Отзывов о программе Archero 2.5.1 пока нет, можете добавить...