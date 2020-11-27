Mobile Legends: Bang Bang для Android
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Mobile Legends: Bang Bang - классика MOBA для Android. Участвуйте в динамичных противостояниях 5 на 5 против противников со всего мира. Присутствует возможность создавать команду по своему усмотрению, в зависимости от предпочтений и стиля игры - можно выбирать Танков, Магов, Стрелков, Ассасинов, Саппортов и т.д. Разбей своего противника одним движением пальца и претендуй на корону Победителя!
Особенности Mobile Legends: Bang Bang:
- Битвы 5 на 5 в режиме реального времени против настоящего противника.
- Возможность использовать навыки командной работы, играя за Танков, Магов, Стрелков, Ассасинов, Саппортов и т.д.
- Сбалансированная платформа для соревновательной игры.
- Простой контроль и управление, автоблокировка и отбор цели.
- Подготовка к битве занимает 10 секунд, а сама битва длится до 10 минут.
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.5.32.5811 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Moonton
|Категория:
|Экшен и 3D
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|106,45 Мб
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Отзывов о программе Mobile Legends: Bang Bang 1.5.32.5811 пока нет, можете добавить...