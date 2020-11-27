ТОП-сегодня раздела "Экшен и 3D"

Archero 2.5.1 Увлекательный и динамичный экшен, в котором вам предстоит сыграть за одинокого лучника, скитающегося по различным враждебным мирам на сотнях игровых уровней, а бесконечные толпы беспощадных кровожадных чудовищ и демонов желают стереть вас с лица земли

Annelids: Online battle 1.115.1 Подземные битвы вооруженных до зубов червяков. Убивайте врагов, разрушайте их тоннели, стройте свои, - и все это на бешеной скорости и под постоянным обстрелом соперников. Игрокам доступно 68 миссий, 17 карт, 33 уникальных видов смертоносного оружия

Injustice: Gods Among Us 3.3.1 Injustice: Gods Among Us – в этой игре вы встретите супергероев и злодеев из мрачной вселенной DC. Для начала вы должны выбрать карты трех персонажей (Супермена, Бэтмена, Чудо-Женщину, Джокера, Зеленую Стрелу и т.д.), а потом выходите на арену и деритесь

Into the Dead 2 1.41.0 Динамичный, напряженный и невероятно атмосферный раннер для мобильных Android-устройств, в котором игрок сможет полностью погрузиться в жуткий мир зомби-апокалипсиса. Крошите, косите и истребляйте нежить, вставшую у вас на пути к спасению вашей семьи

FRONTLINE COMMANDO: NORMANDY 3.0.4 FRONTLINE COMMANDO: NORMANDY – сюжет игры основан на событиях Второй Мировой Войны. Вам предстоит освободить Францию от оккупационных сил Третьего рейха. В игре присутствуют 5 кампаний со 145 отдельными миссиями в реальных секторах высадки, на пляжах