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Mobile Legends: Bang Bang для Android

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Mobile Legends: Bang Bang 1.5.32.5811Описание
Отзывы о Mobile Legends: Bang Bang 1.5.32.5811Отзывы
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Mobile Legends: Bang Bang - классика MOBA для Android. Участвуйте в динамичных противостояниях 5 на 5 против противников со всего мира. Присутствует возможность создавать команду по своему усмотрению, в зависимости от предпочтений и стиля игры - можно выбирать Танков, Магов, Стрелков, Ассасинов, Саппортов и т.д. Разбей своего противника одним движением пальца и претендуй на корону Победителя!

Особенности Mobile Legends: Bang Bang:

  • Битвы 5 на 5 в режиме реального времени против настоящего противника.
  • Возможность использовать навыки командной работы, играя за Танков, Магов, Стрелков, Ассасинов, Саппортов и т.д.
  • Сбалансированная платформа для соревновательной игры.
  • Простой контроль и управление, автоблокировка и отбор цели.
  • Подготовка к битве занимает 10 секунд, а сама битва длится до 10 минут.
Mobile Legends: Bang Bang скриншот № 2
Mobile Legends: Bang Bang скриншот № 3
Mobile Legends: Bang Bang скриншот № 4
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.5.32.5811 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Экшен и 3D
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:106,45 Мб
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Отзывы о программе Mobile Legends: Bang Bang

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