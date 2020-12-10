VITA для Android

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VITA - простое и удобное приложение для редактирования видео со всеми необходимыми функциями для создания потрясающих видеороликов. Присутствует возможность экспорта видео в формате Full HD, имеются разнообразные эффекты и переходы, богатая аудио библиотека, предустановленные шаблоны, а также шрифты, анимированные тексты и многое другое.

Ключевые особенности VITA:

  • Экспорт видео в формате Full HD.
  • Возможность ускорить и добавить замедленное движение с опцией скорости видео.
  • Возможность добавить видеопереходы.
  • Разнообразные видеоэффекты.
  • Возможность применять фильтры к своим видео для цветокоррекции.
  • Обширная музыкальная библиотека.
  • Возможность создавать свои собственные видеоблоги с помощью быстрых и простых шаблонов видео.
  • Готовые шрифты и анимированные тексты, которые можно настраивать с помощью штрихов, теней и цветов.
  • Коллаж и наложение видео с PIP для создания клонов видео.
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.11.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:123,57 Мб
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