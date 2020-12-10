VITA для Android
VITA - простое и удобное приложение для редактирования видео со всеми необходимыми функциями для создания потрясающих видеороликов. Присутствует возможность экспорта видео в формате Full HD, имеются разнообразные эффекты и переходы, богатая аудио библиотека, предустановленные шаблоны, а также шрифты, анимированные тексты и многое другое.
Ключевые особенности VITA:
- Экспорт видео в формате Full HD.
- Возможность ускорить и добавить замедленное движение с опцией скорости видео.
- Возможность добавить видеопереходы.
- Разнообразные видеоэффекты.
- Возможность применять фильтры к своим видео для цветокоррекции.
- Обширная музыкальная библиотека.
- Возможность создавать свои собственные видеоблоги с помощью быстрых и простых шаблонов видео.
- Готовые шрифты и анимированные тексты, которые можно настраивать с помощью штрихов, теней и цветов.
- Коллаж и наложение видео с PIP для создания клонов видео.
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.11.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|SNOW, Inc.
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|123,57 Мб
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