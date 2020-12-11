Brawlhalla для Android
Brawlhalla - захватывающий и динамичный кроссплатформенный платформер-файтинг от Ubisoft, с поддержкой сетевого режима до 8 игроков. Можно участвовать в рейтинговых поединках, нерейтинговых боях или создать пользовательскую игру вместе с друзьями. Доступно более 50 уникальных персонажей, множество игровых режимов (Brawlball, Bombsketball, Захват Флага, Kung-Foot и пр.), тренировочная комната и др.
Основные возможности Brawlhalla:
- Случайные поединки, рейтинговые бои или пользовательская игра вместе с друзьями.
- Множество игровых режимов Brawlball, Bombsketball, Захват Флага, Kung-Foot и др.
- Тренировочная комната.
- Более 50 уникальных персонажей.
- Десятки игровых локаций.
- Режим одиночного турнира.
- Онлайн битва недели.
- Региональные серверы для онлайн-матчей с низкой задержкой.
- Множество киберспортивных событий и турниров.
- Поддержка клавиатуры и контроллеров.
- Карьера и разнообразные награды за успехи.
- Ранговые сезоны.
- И многое другое.
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.01.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Ubisoft Entertainment
|Категория:
|Экшен и 3D
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|85,28 Мб
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