Brawlhalla для Android

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Brawlhalla - захватывающий и динамичный кроссплатформенный платформер-файтинг от Ubisoft, с поддержкой сетевого режима до 8 игроков. Можно участвовать в рейтинговых поединках, нерейтинговых боях или создать пользовательскую игру вместе с друзьями. Доступно более 50 уникальных персонажей, множество игровых режимов (Brawlball, Bombsketball, Захват Флага, Kung-Foot и пр.), тренировочная комната и др.

Основные возможности Brawlhalla:

  • Случайные поединки, рейтинговые бои или пользовательская игра вместе с друзьями.
  • Множество игровых режимов Brawlball, Bombsketball, Захват Флага, Kung-Foot и др.
  • Тренировочная комната.
  • Более 50 уникальных персонажей.
  • Десятки игровых локаций.
  • Режим одиночного турнира.
  • Онлайн битва недели.
  • Региональные серверы для онлайн-матчей с низкой задержкой.
  • Множество киберспортивных событий и турниров.
  • Поддержка клавиатуры и контроллеров.
  • Карьера и разнообразные награды за успехи.
  • Ранговые сезоны.
  • И многое другое.
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.01.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Экшен и 3D
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:85,28 Мб
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