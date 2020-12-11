Brawlhalla - захватывающий и динамичный кроссплатформенный платформер-файтинг от Ubisoft, с поддержкой сетевого режима до 8 игроков. Можно участвовать в рейтинговых поединках, нерейтинговых боях или создать пользовательскую игру вместе с друзьями. Доступно более 50 уникальных персонажей, множество игровых режимов (Brawlball, Bombsketball, Захват Флага, Kung-Foot и пр.), тренировочная комната и др.

Основные возможности Brawlhalla: