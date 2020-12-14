Программы для Windows » Текст » Редакторы » Ashampoo Office 8 2021.11.15

Ashampoo Office 8 для Windows

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Ashampoo Office 8 - отличная альтернатива Microsoft Office, которая предлагает текстовый процессор, электронные таблицы и презентации. Пакет полностью совместим с MS Office, в том числе Office 365 и Office 2019.

Пользователи могут выбрать между современным ленточным или традиционным интерфейсом с панелями инструментов. Текстовый редактор Write позволяет Вам создавать документы любого размера в считанные минуты – дома или в офисе, от простой открытки и до целых сочинений.

Инструмент для электронных таблиц Calculate создаёт таблицы и графики любой сложности. А для увлекательных презентаций с высококачественными анимациями и переходами есть Present. Приложение позволяет выполнять сохранение в формате PDF/A, содержит новые шаблоны и дизайны документов, а также позволяет создавать самодостаточные презентации, которые могут быть открыты на любом ПК. Теперь Вы можете свободно изменять автофигуры.

Имеется функция автоматической расстановки переносов, навигация по документам благодаря миниатюрам страниц, а также режим отображения разрыва страниц, который поможет при подготовке к печати. Calculate содержит несколько новых вычислений, которые без проблем работают с Excel. Кроме того, теперь поддерживается группировка элементов сводных таблиц. Эффекты переходов в Present оптимизированы для совместимости с Microsoft PowerPoint, а новая вкладка на ленте значительно упрощает управление видео и аудио объектами.

Оценка: 5.00/5 голосов - 0
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $69.99
Ограничение:20 дней
Версия:2021.11.15 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:615,97 Мб
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Отзывы о программе Ashampoo Office 8

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