Ashampoo Office 8 - отличная альтернатива Microsoft Office, которая предлагает текстовый процессор, электронные таблицы и презентации. Пакет полностью совместим с MS Office, в том числе Office 365 и Office 2019.

Пользователи могут выбрать между современным ленточным или традиционным интерфейсом с панелями инструментов. Текстовый редактор Write позволяет Вам создавать документы любого размера в считанные минуты – дома или в офисе, от простой открытки и до целых сочинений.

Инструмент для электронных таблиц Calculate создаёт таблицы и графики любой сложности. А для увлекательных презентаций с высококачественными анимациями и переходами есть Present. Приложение позволяет выполнять сохранение в формате PDF/A, содержит новые шаблоны и дизайны документов, а также позволяет создавать самодостаточные презентации, которые могут быть открыты на любом ПК. Теперь Вы можете свободно изменять автофигуры.

Имеется функция автоматической расстановки переносов, навигация по документам благодаря миниатюрам страниц, а также режим отображения разрыва страниц, который поможет при подготовке к печати. Calculate содержит несколько новых вычислений, которые без проблем работают с Excel. Кроме того, теперь поддерживается группировка элементов сводных таблиц. Эффекты переходов в Present оптимизированы для совместимости с Microsoft PowerPoint, а новая вкладка на ленте значительно упрощает управление видео и аудио объектами.