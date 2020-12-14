Ashampoo Music Studio 8 для Windows
Ashampoo Music Studio 8 – музыкальная программа, которая содержит восемь модулей для редактирования и организации аудиофайлов. Это и запись, и нарезка, и конвертирование, и запись их на диски. Во время риппинга дисков выполняет поиск обложки и названий песен в сети, что можно выполнить ещё быстрее благодаря быстрому риппингу.
Ashampoo Music Studio 8 может также навести порядок в Вашей музыкальной коллекции выполнив переименование и сортировку объектов по директориям на основе изменяемой схемы именования. Программа также позволяет пользователям продюсировать, миксовать и обрезать MP3 и другие аудио форматы.
Вы можете конвертировать, передавать, анализировать и нормализовать файлы с небывалой лёгкостью. Встроенный редактор аудио поддерживает до трёх дорожек для лёгкой обработки как песен, так и аудиокниг. Редактор обложек предлагает простой и быстрый путь для создания обложек и вкладышей, содержит несколько шаблонов и параметры для создания собственных дизайнов. DJ микс превращает песни в гармоничные сборники с помощью анализа скорости и настраиваемых переходов.
Приложение поддерживает быструю обрезку аудио, а также значительно упрощённую нарезку аудиофайлов, например MP3, на меньшие части. Присутствуют клавиатурные сокращения, описанные в подсказках в каждом модуле, которые ускоряют рабочий процесс.
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 0
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $39.99
|Ограничение:
|20 дней
|Версия:
|8.0.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Ashampoo
|Категория:
|Редакторы аудио
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|60,68 Мб
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Отзывы о программе Ashampoo Music Studio 8
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