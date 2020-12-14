Ashampoo Music Studio 8 для Windows

Описание
Отзывы
share
Ashampoo Music Studio 8 скриншот № 1
Ashampoo Music Studio 8 скриншот № 2
Ashampoo Music Studio 8 скриншот № 3
Ashampoo Music Studio 8 скриншот № 4

Ashampoo Music Studio 8 – музыкальная программа, которая содержит восемь модулей для редактирования и организации аудиофайлов. Это и запись, и нарезка, и конвертирование, и запись их на диски. Во время риппинга дисков выполняет поиск обложки и названий песен в сети, что можно выполнить ещё быстрее благодаря быстрому риппингу.

Ashampoo Music Studio 8 может также навести порядок в Вашей музыкальной коллекции выполнив переименование и сортировку объектов по директориям на основе изменяемой схемы именования. Программа также позволяет пользователям продюсировать, миксовать и обрезать MP3 и другие аудио форматы.

Вы можете конвертировать, передавать, анализировать и нормализовать файлы с небывалой лёгкостью. Встроенный редактор аудио поддерживает до трёх дорожек для лёгкой обработки как песен, так и аудиокниг. Редактор обложек предлагает простой и быстрый путь для создания обложек и вкладышей, содержит несколько шаблонов и параметры для создания собственных дизайнов. DJ микс превращает песни в гармоничные сборники с помощью анализа скорости и настраиваемых переходов.

Приложение поддерживает быструю обрезку аудио, а также значительно упрощённую нарезку аудиофайлов, например MP3, на меньшие части. Присутствуют клавиатурные сокращения, описанные в подсказках в каждом модуле, которые ускоряют рабочий процесс.

Оценка: 5.00/5 голосов - 0
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $39.99
Ограничение:20 дней
Версия:8.0.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Редакторы аудио
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:60,68 Мб
СКАЧАТЬ
ТОП-сегодня раздела "Редакторы аудио"
 

скачать AudacityAudacity 2.4.2

Audacity - это бесплатный и простой в использовании звуковой редактор с широким набором профессиональных возможностей...

скачать AV Voice Changer DiamondAV Voice Changer Diamond 9.5.30

AV Voice Changer Diamond - приложение, которое изменит ваш голос и позволит заговорить по-другому....

скачать MorphVOX ProMorphVOX Pro 4.4.87

С помощью данной программы вы можете до неузнаваемости изменить свой голос, применив...

скачать mp3DirectCutmp3DirectCut 2.31

mp3DirectCut - небольшой бесплатный инструмент для работы с MP3 файлами, с помощью которого можно...

скачать Sony Vegas ProSony Vegas Pro 17.0.0.421

Sony Vegas Pro - Это многодорожечная цифровая система нелинейного видео и аудио монтажа...

скачать Voicemeeter Virtual Audio MixerVoicemeeter Virtual Audio Mixer 1.0.7.4

Бесплатное приложение, которое функционирует как программный микшерный пульт, способный...

Играть Бесплатно

Отзывы о программе Ashampoo Music Studio 8

Admin

Отзывов о программе Ashampoo Music Studio 8 8.0.3 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв