Ashampoo Music Studio 8 – музыкальная программа, которая содержит восемь модулей для редактирования и организации аудиофайлов. Это и запись, и нарезка, и конвертирование, и запись их на диски. Во время риппинга дисков выполняет поиск обложки и названий песен в сети, что можно выполнить ещё быстрее благодаря быстрому риппингу.

Ashampoo Music Studio 8 может также навести порядок в Вашей музыкальной коллекции выполнив переименование и сортировку объектов по директориям на основе изменяемой схемы именования. Программа также позволяет пользователям продюсировать, миксовать и обрезать MP3 и другие аудио форматы.

Вы можете конвертировать, передавать, анализировать и нормализовать файлы с небывалой лёгкостью. Встроенный редактор аудио поддерживает до трёх дорожек для лёгкой обработки как песен, так и аудиокниг. Редактор обложек предлагает простой и быстрый путь для создания обложек и вкладышей, содержит несколько шаблонов и параметры для создания собственных дизайнов. DJ микс превращает песни в гармоничные сборники с помощью анализа скорости и настраиваемых переходов.

Приложение поддерживает быструю обрезку аудио, а также значительно упрощённую нарезку аудиофайлов, например MP3, на меньшие части. Присутствуют клавиатурные сокращения, описанные в подсказках в каждом модуле, которые ускоряют рабочий процесс.