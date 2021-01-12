Radio Garden - официальный клиент Radio Garden, который позволяет слушать онлайн радио по всему миру, используя для этого интерактивную карту онлайн радиостанций, привязанных к изображению земного шара. Каждая зеленая точка на карте представляет город, нажав на которую, можно быстро настроиться на волну любой радиостанции, вещающей из этого города.

Присутствует возможность сохранить ваши любимые станции для последующего прослушивания. Радио продолжит играть, даже если ваш телефон перейдет в спящий режим.

В целом, Radio Garden очень удобный инструмент для поиска и прослушивания новых онлайновых станций, с помощью которого можно быстро перемещаться между различными городами и странами, не обращая внимания на границы и расстояния.