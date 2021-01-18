NVIDIA FrameView - утилита для измерения частоты смены кадров, энергопотребления и производительности на ватт для широкого спектра видеокарт, которая предлагает ряд инструментов для мониторинга и сбора статистики.

Все эти данные предоставляются в режиме реального времени в настраиваемом оверлее и записываются в лог для удобного анализа с помощью PresentMon. Присутствует поддержка DirectX 9, 10, 11 и 12, OpenGL, Vulkan и Universal Windows Platform (UWP).

Основные возможности NVIDIA FrameView: