NVIDIA FrameView для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|NVIDIA
|Категория:
|Диагностика, тесты
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|46,44 Мб
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NVIDIA FrameView - утилита для измерения частоты смены кадров, энергопотребления и производительности на ватт для широкого спектра видеокарт, которая предлагает ряд инструментов для мониторинга и сбора статистики.
Все эти данные предоставляются в режиме реального времени в настраиваемом оверлее и записываются в лог для удобного анализа с помощью PresentMon. Присутствует поддержка DirectX 9, 10, 11 и 12, OpenGL, Vulkan и Universal Windows Platform (UWP).
Основные возможности NVIDIA FrameView:
- определение частоты кадров при рендере;
- оценка частоты кадров в 90-м, 95-м и 99-м процентиле. Обозреватели обычно используют 99-й процентиль. Если он близок к средней величине, то можно утверждать, что игра отображается плавно и без рывков;
- запуск режима бенчмарка, в котором осуществляется сбор статистических данных в течение ранее предустановленного периода времени. Для максимизации производительности на время бенчмарка оверлей отключается.
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