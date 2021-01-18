NVIDIA FrameView для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
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Категория:Диагностика, тесты
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:46,44 Мб
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NVIDIA FrameView скриншот № 1

NVIDIA FrameView - утилита для измерения частоты смены кадров, энергопотребления и производительности на ватт для широкого спектра видеокарт, которая предлагает ряд инструментов для мониторинга и сбора статистики.

Все эти данные предоставляются в режиме реального времени в настраиваемом оверлее и записываются в лог для удобного анализа с помощью PresentMon. Присутствует поддержка DirectX 9, 10, 11 и 12, OpenGL, Vulkan и Universal Windows Platform (UWP).

Основные возможности NVIDIA FrameView:

  • определение частоты кадров при рендере;
  • оценка частоты кадров в 90-м, 95-м и 99-м процентиле. Обозреватели обычно используют 99-й процентиль. Если он близок к средней величине, то можно утверждать, что игра отображается плавно и без рывков;
  • запуск режима бенчмарка, в котором осуществляется сбор статистических данных в течение ранее предустановленного периода времени. Для максимизации производительности на время бенчмарка оверлей отключается.
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