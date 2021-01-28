Православный календарь для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.14.13 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Oleksandr Kotyuk
|Категория:
|Планировщики, календарь, часы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|15,92 Мб
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Православный календарь - бесплатное Android-приложение, которое включает в себя полный календарь праздников и святых Православной Церкви на период с 2018 по 2021 гг. включительно. Не требуется подключение к интернету.
Основные возможности программы Православный календарь:
- Календарь православных праздников, переключение режима "День" или "Месяц";
- Молитвослов;
- Библия. Синодальный перевод;
- Жития святых и описание праздников;
- Евангельские и Апостольские чтения;
- Мысли Феофана Затворника;
- Изречения Оптинских старцев;
- Тропари и кондаки дня;
- Просмотр даты Пасхи;
- Просмотр двунадесятых и великих праздников;
- Просмотр дней особого поминовения усопших;
- Просмотр постов и седмиц;
- Виджеты (приложение должно быть в памяти смартфона, это ограничение Android).
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