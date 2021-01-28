Православный календарь для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.14.13 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Планировщики, календарь, часы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:15,92 Мб
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Православный календарь - бесплатное Android-приложение, которое включает в себя полный календарь праздников и святых Православной Церкви на период с 2018 по 2021 гг. включительно. Не требуется подключение к интернету.

Основные возможности программы Православный календарь:

  • Календарь православных праздников, переключение режима "День" или "Месяц";
  • Молитвослов;
  • Библия. Синодальный перевод;
  • Жития святых и описание праздников;
  • Евангельские и Апостольские чтения;
  • Мысли Феофана Затворника;
  • Изречения Оптинских старцев;
  • Тропари и кондаки дня;
  • Просмотр даты Пасхи;
  • Просмотр двунадесятых и великих праздников;
  • Просмотр дней особого поминовения усопших;
  • Просмотр постов и седмиц;
  • Виджеты (приложение должно быть в памяти смартфона, это ограничение Android).
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