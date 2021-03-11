Pinterest Lite - минималистичный Pinterest клиент, предназначенный в первую очередь для пользователей со "слабыми" мобильными устройствами. Приложение меньше весит, чем оригинальная версия Pinterest, а также потребляет меньше оперативной памяти. А в остальном приложение ничем не отличается от возможностей полноценной версии, и позволяет использовать дополнительные ресурсы для хранения идей, находить новые рецепты и многое другое.

С помощью приложения вы можете: