Pinterest Lite для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.6.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Категория:
|Блоги, социальные сети
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2,09 Мб
|СКАЧАТЬ
Pinterest Lite - минималистичный Pinterest клиент, предназначенный в первую очередь для пользователей со "слабыми" мобильными устройствами. Приложение меньше весит, чем оригинальная версия Pinterest, а также потребляет меньше оперативной памяти. А в остальном приложение ничем не отличается от возможностей полноценной версии, и позволяет использовать дополнительные ресурсы для хранения идей, находить новые рецепты и многое другое.
С помощью приложения вы можете:
- Каждый день получать порцию вдохновения и читать статьи на актуальные и рекомендуемые темы.
- Продумывайте совместные поездки, мероприятия или проекты с друзьями и коллегами.
- Делать фото с помощью Pinterest Lens, чтобы узнать, как опробовать или приобрести товар.
- Открывать новинки в любимых сферах: советы в области моды и стиля, идеи в сфере домашнего декора и архитектуры, рецепты различных блюд, идеи для свадебных мероприятий и многое другое.
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