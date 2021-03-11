Pinterest Lite для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.6.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Блоги, социальные сети
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:2,09 Мб
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Pinterest Lite - минималистичный Pinterest клиент, предназначенный в первую очередь для пользователей со "слабыми" мобильными устройствами. Приложение меньше весит, чем оригинальная версия Pinterest, а также потребляет меньше оперативной памяти. А в остальном приложение ничем не отличается от возможностей полноценной версии, и позволяет использовать дополнительные ресурсы для хранения идей, находить новые рецепты и многое другое.

С помощью приложения вы можете:

  • Каждый день получать порцию вдохновения и читать статьи на актуальные и рекомендуемые темы.
  • Продумывайте совместные поездки, мероприятия или проекты с друзьями и коллегами.
  • Делать фото с помощью Pinterest Lens, чтобы узнать, как опробовать или приобрести товар.
  • Открывать новинки в любимых сферах: советы в области моды и стиля, идеи в сфере домашнего декора и архитектуры, рецепты различных блюд, идеи для свадебных мероприятий и многое другое.
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