ActionDirector для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:6.3.1 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:55,72 Мб
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ActionDirector - мобильный видеоредактор, в котором есть все необходимое для записи и редактирования видео, наложения видеоэффектов и публикации. Присутствует возможность редактировать и нарезать видео, добавлять аудио, создавать свои собственные саунд-треки и делиться своими проектами в социальных сетях.

Основные возможности ActionDirector:

  • Создание видеороликов.
  • Монтажный стол.
  • Разнообразные видеоэффекты.
  • Настройка цвета, яркости, контраста и насыщенности.
  • Добавление в видео музыкального сопровождения из своей библиотеки.
  • Обрезка и разделение видео.
  • Разнообразные видео фильтры.
  • Большой набор эффектных переходов.
  • Текст и титры с эффектом тени и рамки.
  • Анимированные стикеры.
  • Эффекты для экшн-роликов.
  • Эффект обратной перемотки и повтора.
  • Возможность загружать и делиться своими проектами в разрешениях Ultra HD 4K в социальных сетях и мобильных мессенджерах.
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