ActionDirector для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.3.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|CyberLink Corp
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|55,72 Мб
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ActionDirector - мобильный видеоредактор, в котором есть все необходимое для записи и редактирования видео, наложения видеоэффектов и публикации. Присутствует возможность редактировать и нарезать видео, добавлять аудио, создавать свои собственные саунд-треки и делиться своими проектами в социальных сетях.
Основные возможности ActionDirector:
- Создание видеороликов.
- Монтажный стол.
- Разнообразные видеоэффекты.
- Настройка цвета, яркости, контраста и насыщенности.
- Добавление в видео музыкального сопровождения из своей библиотеки.
- Обрезка и разделение видео.
- Разнообразные видео фильтры.
- Большой набор эффектных переходов.
- Текст и титры с эффектом тени и рамки.
- Анимированные стикеры.
- Эффекты для экшн-роликов.
- Эффект обратной перемотки и повтора.
- Возможность загружать и делиться своими проектами в разрешениях Ultra HD 4K в социальных сетях и мобильных мессенджерах.
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