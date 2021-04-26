ActionDirector - мобильный видеоредактор, в котором есть все необходимое для записи и редактирования видео, наложения видеоэффектов и публикации. Присутствует возможность редактировать и нарезать видео, добавлять аудио, создавать свои собственные саунд-треки и делиться своими проектами в социальных сетях.

Основные возможности ActionDirector: