WiFi/WLAN Plugin for Totalcmd для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|C. Ghisler & Co.
|Категория:
|Обмен файлами
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|521 Кб
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WiFi/WLAN Plugin for Totalcmd - плагин для Total Commander, предназначенный для передачи данных по Wi-Fi. Данная утилита поддерживает прямые подключения через HTTP посредством WiFi / WLAN между двумя устройствами Android или компьютером с веб-браузером или клиентом WebDAV. URL-адрес сервера можно сканировать как QR-код или ввести вручную.
Несмотря на то, что данное приложение является в большей степени дополнением для Total Commander, его также можно использовать автономно (без необходимости устанавливать Total Commander): просто выберите несколько файлов в любом файловом менеджере, а затем используйте функцию "Поделиться", чтобы отправить их в WiFi/WLAN Plugin for Totalcmd.
Программа отлично подходит для локальной передачи данных между двумя устройствами Android без использования облачного хранилища. Поэтому можно не беспокоиться о том, что ваши личные данные попадут в третьи руки, ведь они никогда не покинут вашу собственную беспроводную сеть.
Примечание! Оба устройства должны находиться в одной сети Wi-Fi. Если отправитель не является частью сети Wi-Fi, данное приложение предложит создать собственную точку доступа или запустить прямое подключение Wi-Fi. Затем другие устройства могут подключиться к этой сети для передачи данных. Если отсканировать QR-код доступный в приложении, соединение будет установлено автоматически и автоматически закроется при отключении.
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