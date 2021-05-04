WiFi/WLAN Plugin for Totalcmd для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский
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Категория:Обмен файлами
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:521 Кб
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WiFi/WLAN Plugin for Totalcmd - плагин для Total Commander, предназначенный для передачи данных по Wi-Fi. Данная утилита поддерживает прямые подключения через HTTP посредством WiFi / WLAN между двумя устройствами Android или компьютером с веб-браузером или клиентом WebDAV. URL-адрес сервера можно сканировать как QR-код или ввести вручную.

Несмотря на то, что данное приложение является в большей степени дополнением для Total Commander, его также можно использовать автономно (без необходимости устанавливать Total Commander): просто выберите несколько файлов в любом файловом менеджере, а затем используйте функцию "Поделиться", чтобы отправить их в WiFi/WLAN Plugin for Totalcmd.

Программа отлично подходит для локальной передачи данных между двумя устройствами Android без использования облачного хранилища. Поэтому можно не беспокоиться о том, что ваши личные данные попадут в третьи руки, ведь они никогда не покинут вашу собственную беспроводную сеть.

Примечание! Оба устройства должны находиться в одной сети Wi-Fi. Если отправитель не является частью сети Wi-Fi, данное приложение предложит создать собственную точку доступа или запустить прямое подключение Wi-Fi. Затем другие устройства могут подключиться к этой сети для передачи данных. Если отсканировать QR-код доступный в приложении, соединение будет установлено автоматически и автоматически закроется при отключении.

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