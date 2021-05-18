Batch TIFF & PDF Resizer для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $34.95
|Ограничение:
|14 дней
|Версия:
|3.95 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|iRedSoft Technology Inc.
|Категории:
|PDF - Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|23,5 Мб
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Batch TIFF & PDF Resizer - специализированный инструмент для пакетного преобразования, извлечения, объединения и создания подписей, который работает с многостраничными документами в формате TIFF и PDF, а также JPEG, PNG и BMP. Благодаря поддержке многостраничности, программа в основном может использоваться для хранения отсканированных документов, таких как архитектурные планы, контракты, счета-фактуры и тому подобное.
Основные возможности Batch TIFF & PDF Resizer:
- Импорт изображений TIFF (одностраничный или многостраничный файл), PDF (как не защищенных, так и защищенных паролем), JPEG, PNG и BMP по файлам и папкам, методом перетаскивания и загрузки CSV-файла с именами файлов.
- Экспорт в TIFF, PDF, JPEG, PNG и BMP.
- Слияние фрагментов в файлы TIFF или PDF.
- Извлечение текста из PDF-файлов в текстовый файл. Не поддерживает отсканированные документы.
- Извлечение и перестановка страниц в файлах TIFF или PDF в изображения TIFF, PDF, JPEG и PNG с использованием диапазона страниц.
- Извлеченные страницы можно сохранить в собственной подпапке, используя оригинальное имя файла.
- Уменьшение размеров изображений по пикселям, в процентах (от 5% до 500% от исходных размеров), по размеру бумаги, 3/4x, 1/2x, 1/3x, 1/4x, 1.2x, 1.5x, 2x, 2.5x, 3x, 3.5x, 4x, 4.5x и 5x.
- Поворот страниц изображений.
- Повышение резкости изображений.
- Поддержка экспорта полутоновых (1-битных) изображений JPEG.
- Поддержка глубины цвета 1 бит, 2 бита, 4 бита, 8 бит, 24 бита и 48 бит. Глубина цвета 48 бит в настоящее время поддерживается только для TIFF.
- Поддерживает следующие сжатия TIFF - None, CCITT G1, CCITT G3, CCITT G4, JPEG, JPEG v6 (старый стиль), Packbits, LZW, Deflate и ZIP.
- Поддерживает создание многостраничных TIFF с различным сжатием для цветных и полутоновых страниц с использованием смешанного режима сжатия TIFF.
- Добавление текстовых подписей к страницам и изображениям.
- Добавление водяных знаков на страницы и изображения.
- Добавление тегов XP EXIF для ключевых слов, субъектов и тега авторского права к файлам JPEG и TIFF.
- Изменение сжатия PDF, уровня шифрования, паролей пользователя и владельца, имени автора и установка разрешений на копирование, печать и редактирование PDF.
- Изменение свойств заголовка, темы и ключевых слов PDF-документа.
- Поддержка параметров командной строки в версиях для командной строки и сервера.
- Сохранение структуры папок для файлов, импортированных с помощью методов Load Folders или Drag and Drop.
- Сохранение даты и времени для файлов и папок.
- Загрузка и сохранение профиля настроек, чтобы их можно было повторно использовать в других проектах.
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Отзывы о программе Batch TIFF & PDF Resizer
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Отзывов о программе Batch TIFF & PDF Resizer 3.95 пока нет, можете добавить...