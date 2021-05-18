Batch TIFF & PDF Resizer - специализированный инструмент для пакетного преобразования, извлечения, объединения и создания подписей, который работает с многостраничными документами в формате TIFF и PDF, а также JPEG, PNG и BMP. Благодаря поддержке многостраничности, программа в основном может использоваться для хранения отсканированных документов, таких как архитектурные планы, контракты, счета-фактуры и тому подобное.

Основные возможности Batch TIFF & PDF Resizer: