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Batch TIFF & PDF Resizer для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $34.95
Ограничение:14 дней
Версия:3.95 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:PDF - Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:23,5 Мб
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Batch TIFF & PDF Resizer скриншот № 1

Batch TIFF & PDF Resizer - специализированный инструмент для пакетного преобразования, извлечения, объединения и создания подписей, который работает с многостраничными документами в формате TIFF и PDF, а также JPEG, PNG и BMP. Благодаря поддержке многостраничности, программа в основном может использоваться для хранения отсканированных документов, таких как архитектурные планы, контракты, счета-фактуры и тому подобное.

Основные возможности Batch TIFF & PDF Resizer:

  • Импорт изображений TIFF (одностраничный или многостраничный файл), PDF (как не защищенных, так и защищенных паролем), JPEG, PNG и BMP по файлам и папкам, методом перетаскивания и загрузки CSV-файла с именами файлов.
  • Экспорт в TIFF, PDF, JPEG, PNG и BMP.
  • Слияние фрагментов в файлы TIFF или PDF.
  • Извлечение текста из PDF-файлов в текстовый файл. Не поддерживает отсканированные документы.
  • Извлечение и перестановка страниц в файлах TIFF или PDF в изображения TIFF, PDF, JPEG и PNG с использованием диапазона страниц.
  • Извлеченные страницы можно сохранить в собственной подпапке, используя оригинальное имя файла.
  • Уменьшение размеров изображений по пикселям, в процентах (от 5% до 500% от исходных размеров), по размеру бумаги, 3/4x, 1/2x, 1/3x, 1/4x, 1.2x, 1.5x, 2x, 2.5x, 3x, 3.5x, 4x, 4.5x и 5x.
  • Поворот страниц изображений.
  • Повышение резкости изображений.
  • Поддержка экспорта полутоновых (1-битных) изображений JPEG.
  • Поддержка глубины цвета 1 бит, 2 бита, 4 бита, 8 бит, 24 бита и 48 бит. Глубина цвета 48 бит в настоящее время поддерживается только для TIFF.
  • Поддерживает следующие сжатия TIFF - None, CCITT G1, CCITT G3, CCITT G4, JPEG, JPEG v6 (старый стиль), Packbits, LZW, Deflate и ZIP.
  • Поддерживает создание многостраничных TIFF с различным сжатием для цветных и полутоновых страниц с использованием смешанного режима сжатия TIFF.
  • Добавление текстовых подписей к страницам и изображениям.
  • Добавление водяных знаков на страницы и изображения.
  • Добавление тегов XP EXIF для ключевых слов, субъектов и тега авторского права к файлам JPEG и TIFF.
  • Изменение сжатия PDF, уровня шифрования, паролей пользователя и владельца, имени автора и установка разрешений на копирование, печать и редактирование PDF.
  • Изменение свойств заголовка, темы и ключевых слов PDF-документа.
  • Поддержка параметров командной строки в версиях для командной строки и сервера.
  • Сохранение структуры папок для файлов, импортированных с помощью методов Load Folders или Drag and Drop.
  • Сохранение даты и времени для файлов и папок.
  • Загрузка и сохранение профиля настроек, чтобы их можно было повторно использовать в других проектах.
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