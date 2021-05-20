Камеры Контроля Скорости - приложение для автолюбителей, с помощью которого можно всегда быть в курсе где поблизости находятся камеры фиксации скорости. Даже находясь в движении, приложение обнаруживает камеры и оповещает об этом пользователя в режиме реального времени.

Также программа информирует о трафике, авариях, полицейских нарядах на дороге и других важных деталях, предоставленных другими пользователями.

Основные возможности программы Камеры Контроля Скорости: