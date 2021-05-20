Программы для Android » Навигация, GPS » Карты » Камеры Контроля Скорости 3.5.6

Камеры Контроля Скорости для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.5.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Карты - GPS
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:6,16 Мб
СКАЧАТЬ
Камеры Контроля Скорости скриншот № 1
Камеры Контроля Скорости скриншот № 2
Камеры Контроля Скорости скриншот № 3
Камеры Контроля Скорости скриншот № 4

Камеры Контроля Скорости - приложение для автолюбителей, с помощью которого можно всегда быть в курсе где поблизости находятся камеры фиксации скорости. Даже находясь в движении, приложение обнаруживает камеры и оповещает об этом пользователя в режиме реального времени.

Также программа информирует о трафике, авариях, полицейских нарядах на дороге и других важных деталях, предоставленных другими пользователями.

Основные возможности программы Камеры Контроля Скорости:

  • Карта, позволяющая обнаружить любые камеры фиксации скорости и нарушений, радары на дороге.
  • Hавигация и получение в реальном времени уведомлений о камерах контроля скорости.
  • Виджет, который позволяет использовать приложение в фоновом режиме, даже когда телефон заблокирован.
  • Автоматические уведомления, когда вы превышаете положенную скорость вблизи камер.
  • Интеграция с другими навигаторами.
  • Публикация отчетов и голосования - возможность всегда оставить своё мнение о существующих камерах, а также добавлять новые.
  • Доступность в 42 странах мира, что позволяет вам пользоваться приложением и в путешествиях.
ТОП-сегодня раздела "Карты"
 

скачать Locus MapLocus Map 4.1.1

Приложение для мобильных устройств на базе Android, которое предлагает автономные карты...

скачать ZenlyZenly 4.43.1

Удобное приложение для Android, с помощью которого можно быстро и легко узнать где находятся...

скачать Яндекс.НавигаторЯндекс.Навигатор 5.45

Яндекс.Навигатор – полезное приложение покажет кратчайшую дорогу, учитывая пробки,...

скачать MAPS.MEMAPS.ME 12.0.4-Google

MAPS.ME – с бесплатными офлайновыми картами вы всегда сможете проложить маршрут, независимо...

скачать Где ГАИГде ГАИ 2.1.3

Где ГАИ – отличный помощник для водителей, показывающий посты ГАИ и ГИБДД. С приложением,...

скачать RoadlyRoadly 1.7.34

Roadly – приложение станет полезным помощником для водителей, так как оно может заменить...

Отзывы о программе Камеры Контроля Скорости

Admin

Отзывов о программе Камеры Контроля Скорости 3.5.6 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв