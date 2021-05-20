Камеры Контроля Скорости для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.5.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|bigDream Navigation
|Категории:
|Карты - GPS
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|6,16 Мб
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Камеры Контроля Скорости - приложение для автолюбителей, с помощью которого можно всегда быть в курсе где поблизости находятся камеры фиксации скорости. Даже находясь в движении, приложение обнаруживает камеры и оповещает об этом пользователя в режиме реального времени.
Также программа информирует о трафике, авариях, полицейских нарядах на дороге и других важных деталях, предоставленных другими пользователями.
Основные возможности программы Камеры Контроля Скорости:
- Карта, позволяющая обнаружить любые камеры фиксации скорости и нарушений, радары на дороге.
- Hавигация и получение в реальном времени уведомлений о камерах контроля скорости.
- Виджет, который позволяет использовать приложение в фоновом режиме, даже когда телефон заблокирован.
- Автоматические уведомления, когда вы превышаете положенную скорость вблизи камер.
- Интеграция с другими навигаторами.
- Публикация отчетов и голосования - возможность всегда оставить своё мнение о существующих камерах, а также добавлять новые.
- Доступность в 42 странах мира, что позволяет вам пользоваться приложением и в путешествиях.
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