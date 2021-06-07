PLAYit - бесплатный HD медиа-проигрыватель, который также предлагает встроенный загрузчик видео из Twitter, Instagram, TikTok, WhatsApp и пр. Поддерживаются все форматы видео и аудио, включая 4k, 1080p, MKV, FLV, 3GP, M4V, TS, MPG, mp3, m4a и пр.

Основные возможности PLAYit: