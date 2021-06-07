PLAYit для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.5.2.23 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Плееры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:21,55 Мб
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PLAYit - бесплатный HD медиа-проигрыватель, который также предлагает встроенный загрузчик видео из Twitter, Instagram, TikTok, WhatsApp и пр. Поддерживаются все форматы видео и аудио, включая 4k, 1080p, MKV, FLV, 3GP, M4V, TS, MPG, mp3, m4a и пр.

Основные возможности PLAYit:

  • Автоматическое определение локальных медиафайлов и управление ими.
  • Быстрый поиск, воспроизведение и загрузка онлайн-видео / фото из Facebook, загрузчик видео из Twitter, Instagram, TikTok, WhatsApp и пр.
  • Плавающее окно воспроизведения, чтобы общаться с другими людьми или работать с другими приложениями во время просмотра видео или прослушивания музыки.
  • Конвертер видео в аудио.
  • Функция онлайн-субтитров.
  • Управление интеллектуальными жестами во время воспроизведения видео в проигрывателе.
  • Расширенный программный декодер ядра для повышения удобства работы.
  • Просмотр всех локальных видеофайлов и воспроизведение статусных видео, трейлеров, фильмов и любых других видео, хранящихся на вашем устройстве, в любых поддерживаемых форматах.
  • Функция фонового воспроизведения для продолжения воспроизведения видео при переключении на другие приложения или выключении экрана телефона.
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Отзывы о программе PLAYit

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Отзывов о программе PLAYit 2.5.2.23 пока нет, можете добавить...

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