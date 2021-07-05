Memorix для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:8.1.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Заметки от руки
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:4,77 Мб
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Memorix - приложение, которое позволяет легко и удобно делать заметки, а также добавлять фотографии и изображения к Вашим заметкам. Можно использовать разноцветные категории и сортировать заметки по алфавиту, по дате создания, по последнему изменению, по напоминанию или путем перетаскивания.

Элементы могут быть переупорядочены путем перетаскивания. По желанию элементы, отмеченные галочкой, автоматически будут перемещены в конец списка или удалены одновременно. Для повторяющихся заданий, все галочки могут быть удалены одновременно.

Основные возможности Memorix:

  • Возможность создавать напоминания (также повторяемые), чтобы не забыть важные встречи и покупки или закрепляйте заметки на строке состояния, чтобы видеть их все время.
  • Распределение заметок по разноцветным категориям, которые можно создать, изменить и удалить по желанию.
  • Защита паролем доступа к самым секретным заметкам и картинками.
  • Возможность создать резервную копию Ваших заметок и настроек в любое время или активировать ежедневное автоматическое резервное копирование.
  • Виджеты для домашнего экрана.
  • Поиск и фильтры.
  • Удаленная заметка может быть восстановлена из корзины (за исключением заметок из сейфа, которые необратимо удалены по причинам безопасности).
  • Справка & отзывы.
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