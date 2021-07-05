Memorix для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|8.1.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Robert Brandner
|Категория:
|Заметки от руки
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|4,77 Мб
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Memorix - приложение, которое позволяет легко и удобно делать заметки, а также добавлять фотографии и изображения к Вашим заметкам. Можно использовать разноцветные категории и сортировать заметки по алфавиту, по дате создания, по последнему изменению, по напоминанию или путем перетаскивания.
Элементы могут быть переупорядочены путем перетаскивания. По желанию элементы, отмеченные галочкой, автоматически будут перемещены в конец списка или удалены одновременно. Для повторяющихся заданий, все галочки могут быть удалены одновременно.
Основные возможности Memorix:
- Возможность создавать напоминания (также повторяемые), чтобы не забыть важные встречи и покупки или закрепляйте заметки на строке состояния, чтобы видеть их все время.
- Распределение заметок по разноцветным категориям, которые можно создать, изменить и удалить по желанию.
- Защита паролем доступа к самым секретным заметкам и картинками.
- Возможность создать резервную копию Ваших заметок и настроек в любое время или активировать ежедневное автоматическое резервное копирование.
- Виджеты для домашнего экрана.
- Поиск и фильтры.
- Удаленная заметка может быть восстановлена из корзины (за исключением заметок из сейфа, которые необратимо удалены по причинам безопасности).
- Справка & отзывы.
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