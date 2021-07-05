Memorix - приложение, которое позволяет легко и удобно делать заметки, а также добавлять фотографии и изображения к Вашим заметкам. Можно использовать разноцветные категории и сортировать заметки по алфавиту, по дате создания, по последнему изменению, по напоминанию или путем перетаскивания.

Элементы могут быть переупорядочены путем перетаскивания. По желанию элементы, отмеченные галочкой, автоматически будут перемещены в конец списка или удалены одновременно. Для повторяющихся заданий, все галочки могут быть удалены одновременно.

Основные возможности Memorix: