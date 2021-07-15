Программы для Android » Навигация, GPS » Карты » Бесплатные GPS-карты 4.3.1

Бесплатные GPS-карты для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.3.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Карты - GPS
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:7,79 Мб
СКАЧАТЬ
Бесплатные GPS-карты скриншот № 2
Бесплатные GPS-карты скриншот № 3
Бесплатные GPS-карты скриншот № 4

Бесплатные GPS-карты - приложение с бесплатным GPS-картами, навигацией, поиском мест, компасом, местоположениями и ближлежащими рекомендованными местами. Прокладывайте самый короткий маршрут для езды на автомобиле, бега, ходьбы и пр.

Приложение можно использовать для навигации и поиска мест с множеством функций, как например прокладывание самого короткого маршрута GPS, маршрут для проезда автомобилем, текущее местоположение и многое другое.

Основные возможности приложения Бесплатные GPS-карты:

  • Планировщик маршрутов позволяет прокладывать самый оптимальный маршрут. Позволяет рассчитать расстояние и время для вас между любыми двумя заданными местоположениями на карте.
  • Карты и GPS-навигация.
  • Поиск мест по соседству с подробной информацией.
  • Поиск близлежащих мест с помощью поисковика, например, рестораны, тренажерный зал, автозаправочные станции, бензонасосы, банкоматы, стоянки, больницы, школы, колледжи, банки и аптеки и т.д.
  • Поиск местоположения своего мобильного телефона, возможность поделиться своим местоположением GPS с друзьями и семьей.
  • Встроенный компас, с помощью которого можно легко найти направление на карте.
ТОП-сегодня раздела "Карты"
 

скачать 2GIS2GIS 3.19.9 / 5.45.0.363.15

2GIS (2ГИС) – объединяет в себе возможности справочника и навигатора. Тут вы найдете список...

скачать MAPS.MEMAPS.ME 12.2.1-Google

MAPS.ME – с бесплатными офлайновыми картами вы всегда сможете проложить маршрут, независимо...

скачать EasyWayEasyWay 5.0.0

EasyWay – в приложении представлены маршруты общественного транспорта для Болгарии,...

скачать Где ГАИГде ГАИ 2.1.3

Где ГАИ – отличный помощник для водителей, показывающий посты ГАИ и ГИБДД. С приложением,...

скачать Яндекс.НавигаторЯндекс.Навигатор 5.65

Яндекс.Навигатор – полезное приложение покажет кратчайшую дорогу, учитывая пробки,...

скачать RoadlyRoadly 1.7.34

Roadly – приложение станет полезным помощником для водителей, так как оно может заменить...

Отзывы о программе Бесплатные GPS-карты

Admin

Отзывов о программе Бесплатные GPS-карты 4.3.1 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв