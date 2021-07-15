Бесплатные GPS-карты для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.3.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Mega Free Apps Developers
|Категории:
|Карты - GPS
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|7,79 Мб
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Бесплатные GPS-карты - приложение с бесплатным GPS-картами, навигацией, поиском мест, компасом, местоположениями и ближлежащими рекомендованными местами. Прокладывайте самый короткий маршрут для езды на автомобиле, бега, ходьбы и пр.
Приложение можно использовать для навигации и поиска мест с множеством функций, как например прокладывание самого короткого маршрута GPS, маршрут для проезда автомобилем, текущее местоположение и многое другое.
Основные возможности приложения Бесплатные GPS-карты:
- Планировщик маршрутов позволяет прокладывать самый оптимальный маршрут. Позволяет рассчитать расстояние и время для вас между любыми двумя заданными местоположениями на карте.
- Карты и GPS-навигация.
- Поиск мест по соседству с подробной информацией.
- Поиск близлежащих мест с помощью поисковика, например, рестораны, тренажерный зал, автозаправочные станции, бензонасосы, банкоматы, стоянки, больницы, школы, колледжи, банки и аптеки и т.д.
- Поиск местоположения своего мобильного телефона, возможность поделиться своим местоположением GPS с друзьями и семьей.
- Встроенный компас, с помощью которого можно легко найти направление на карте.
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