Бесплатные GPS-карты - приложение с бесплатным GPS-картами, навигацией, поиском мест, компасом, местоположениями и ближлежащими рекомендованными местами. Прокладывайте самый короткий маршрут для езды на автомобиле, бега, ходьбы и пр.

Приложение можно использовать для навигации и поиска мест с множеством функций, как например прокладывание самого короткого маршрута GPS, маршрут для проезда автомобилем, текущее местоположение и многое другое.

Основные возможности приложения Бесплатные GPS-карты: