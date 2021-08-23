LAZY IPTV для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.58 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|LazyCat Software
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|5,02 Мб
|СКАЧАТЬ
LAZY IPTV - приложение для просмотра IPTV телевидения. Присутствует возможность проигрывать http и udp iptv-потоки, а также ссылки vk-видео/youtube, имеется поддержка нескольких udp-прокси, автообновления плейлиста, история просмотра каналов, экспорт плейлистов и избранного в файл в различных форматах и многое другое.
Программа не содержит встроенных плейлистов, а является лишь клиентом, позволяющим удобно и комфортно смотреть телевидение онлайн. Для просмотра необходимы плейлисты в формате m3u или xspf.
Ключевые возможности LAZY IPTV:
- поддержка плейлистов m3u/xspf (в открытом виде или архивах zip/gz);
- возможность проигрывания не только http и udp iptv-потоков, но и ссылок vk-видео/youtube;
- воспроизведение интернет-радио плейлистов через встроенный проигрыватель;
- поддержка нескольких udp-прокси, с возможностью переключения непосредственно при работе с плейлистом;
- поддержка возможности автообновления плейлиста;
- возможность загрузки TV-программы с устройства;
- возможность сортировки плиток каналов по своему усмотрению;
- Избранное и группировка одинаковых каналов из разных плейлистов;
- история просмотра каналов;
- гибкий поиск каналов в плейлисте или TV-программе;
- экспорт плейлистов и избранного в файл в различных форматах;
- резервное копирование и восстановление данных приложения (плейлисты, избранное, история, настройки);
- напоминания о передачах из TV-программы;
- различные цветовые схемы;
- функция Родительского контроля для блокировки как плейлистов, так и отдельных каналов;
- и многое другое...
FS VideoBox – приложения для поиска видео на популярных ресурсах tree.tv, ex.ua, zona.mobi, filmix.net, kinokong.net и...
Только лучшие фильмы и сериалы собранные со всего Интернета. Приложение предлагает не...
универсальное приложение-плеер, для телевизоров с функцией Smart TV, позволяющее...
Смотрите ТВ-каналы, любимые фильмы и телешоу где угодно и когда угодно. Доступно более 200...
Бесплатное приложение, которое предоставляет доступ украинским пользователям к...
Peers.TV – приложение с онлайн-телевидением и IPTV-плеером покажет или запишет любимые...
Отзывы о программе LAZY IPTV
Admin
Отзывов о программе LAZY IPTV 2.58 пока нет, можете добавить...