LAZY IPTV для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.58 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:5,02 Мб
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LAZY IPTV - приложение для просмотра IPTV телевидения. Присутствует возможность проигрывать http и udp iptv-потоки, а также ссылки vk-видео/youtube, имеется поддержка нескольких udp-прокси, автообновления плейлиста, история просмотра каналов, экспорт плейлистов и избранного в файл в различных форматах и многое другое.

Программа не содержит встроенных плейлистов, а является лишь клиентом, позволяющим удобно и комфортно смотреть телевидение онлайн. Для просмотра необходимы плейлисты в формате m3u или xspf.

Ключевые возможности LAZY IPTV:

  • поддержка плейлистов m3u/xspf (в открытом виде или архивах zip/gz);
  • возможность проигрывания не только http и udp iptv-потоков, но и ссылок vk-видео/youtube;
  • воспроизведение интернет-радио плейлистов через встроенный проигрыватель;
  • поддержка нескольких udp-прокси, с возможностью переключения непосредственно при работе с плейлистом;
  • поддержка возможности автообновления плейлиста;
  • возможность загрузки TV-программы с устройства;
  • возможность сортировки плиток каналов по своему усмотрению;
  • Избранное и группировка одинаковых каналов из разных плейлистов;
  • история просмотра каналов;
  • гибкий поиск каналов в плейлисте или TV-программе;
  • экспорт плейлистов и избранного в файл в различных форматах;
  • резервное копирование и восстановление данных приложения (плейлисты, избранное, история, настройки);
  • напоминания о передачах из TV-программы;
  • различные цветовые схемы;
  • функция Родительского контроля для блокировки как плейлистов, так и отдельных каналов;
  • и многое другое...
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