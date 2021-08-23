LAZY IPTV - приложение для просмотра IPTV телевидения. Присутствует возможность проигрывать http и udp iptv-потоки, а также ссылки vk-видео/youtube, имеется поддержка нескольких udp-прокси, автообновления плейлиста, история просмотра каналов, экспорт плейлистов и избранного в файл в различных форматах и многое другое.

Программа не содержит встроенных плейлистов, а является лишь клиентом, позволяющим удобно и комфортно смотреть телевидение онлайн. Для просмотра необходимы плейлисты в формате m3u или xspf.

Ключевые возможности LAZY IPTV: