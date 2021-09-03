Твой Календарь для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.4.8/0517_262b | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Планировщики, календарь, часы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:3,75 Мб
СКАЧАТЬ
Твой Календарь скриншот № 1
Твой Календарь скриншот № 2
Твой Календарь скриншот № 3
Твой Календарь скриншот № 4

Твой Календарь - приложение, с помощью которого можно быстро и легко узнать какие ближайшие праздники, у кого дни рождения в этом месяце и пр.

Также программа поможет рассчитать количество рабочих часов в произвольный период для сорока, тридцати шести или двадцати четырех часовой рабочей неделе (или для произвольного числа часов в неделю). Кроме того, предоставит данные о праздниках России, выходных и сокращенных днях РФ.

Имеется виджет календаря на домашнем экране разных размеров: 1х1 с текущей датой или размером от 2х2 с выбранным месяцем. На настоящий момент в производственном календаре занесены данные для пятидневной рабочей недели (за период с 1993-2019) и для шестидневной рабочей недели (за период с 2010-2019). В приложении содержатся данные для России.

Ключевые функции программы Твой Календарь:

  • расчет количества рабочих часов в произвольный период для сорока, тридцати шести или двадцати четырех часовой рабочей неделе;
  • данные о праздниках России, выходных и сокращенных днях РФ;
  • имеется виджет календаря на домашнем экране;
  • возможность изменить статус дня, сделав его рабочим, сокращенным или выходным;
  • возможность вести список дней рождения (их можно загружать из Контактов устройства, а также создавать в приложении). Для дней рождения можно включить оповещение, которое заранее проинформирует о наличии дней рождения в скором будущем.
  • функция ведения заметок с напоминаниями о событиях.
ТОП-сегодня раздела "Планировщики, календарь, часы"
 

скачать WeeklieWeeklie 1.5.1

Расписание занятий для школы и вузов, которое создано специально для студентов, у которых...

скачать График сменГрафик смен 8.0.3

Простое в использовании мобильное приложение для Android-смартфонов и планшетов, с помощью...

скачать Календарь клеваКалендарь клева 7.1.17

Календарь клева - полезное приложение для всех любителей рыбалки, с помощью которого...

скачать Скользящий ГрафикСкользящий График 2.2.1

Полезное приложение для мобильных Android-устройств, которое станет незаменимым помощником...

скачать Project Schedule FreeProject Schedule Free 2.2.3

Project Schedule Free - утилита для ведения небольших проектов на Android-смартфоне. Принцип работы...

скачать Рыболовный календарьРыболовный календарь 2.0.2

Рыболовный календарь - полезная программа для всех любителей рыбалки, которая подскажет...

Отзывы о программе Твой Календарь

Admin

Отзывов о программе Твой Календарь 1.4.8/0517_262b пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв