Твой Календарь для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.4.8/0517_262b | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|AtomARSoft
|Категория:
|Планировщики, календарь, часы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|3,75 Мб
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Твой Календарь - приложение, с помощью которого можно быстро и легко узнать какие ближайшие праздники, у кого дни рождения в этом месяце и пр.
Также программа поможет рассчитать количество рабочих часов в произвольный период для сорока, тридцати шести или двадцати четырех часовой рабочей неделе (или для произвольного числа часов в неделю). Кроме того, предоставит данные о праздниках России, выходных и сокращенных днях РФ.
Имеется виджет календаря на домашнем экране разных размеров: 1х1 с текущей датой или размером от 2х2 с выбранным месяцем. На настоящий момент в производственном календаре занесены данные для пятидневной рабочей недели (за период с 1993-2019) и для шестидневной рабочей недели (за период с 2010-2019). В приложении содержатся данные для России.
Ключевые функции программы Твой Календарь:
- расчет количества рабочих часов в произвольный период для сорока, тридцати шести или двадцати четырех часовой рабочей неделе;
- данные о праздниках России, выходных и сокращенных днях РФ;
- имеется виджет календаря на домашнем экране;
- возможность изменить статус дня, сделав его рабочим, сокращенным или выходным;
- возможность вести список дней рождения (их можно загружать из Контактов устройства, а также создавать в приложении). Для дней рождения можно включить оповещение, которое заранее проинформирует о наличии дней рождения в скором будущем.
- функция ведения заметок с напоминаниями о событиях.
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