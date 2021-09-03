Твой Календарь - приложение, с помощью которого можно быстро и легко узнать какие ближайшие праздники, у кого дни рождения в этом месяце и пр.

Также программа поможет рассчитать количество рабочих часов в произвольный период для сорока, тридцати шести или двадцати четырех часовой рабочей неделе (или для произвольного числа часов в неделю). Кроме того, предоставит данные о праздниках России, выходных и сокращенных днях РФ.

Имеется виджет календаря на домашнем экране разных размеров: 1х1 с текущей датой или размером от 2х2 с выбранным месяцем. На настоящий момент в производственном календаре занесены данные для пятидневной рабочей недели (за период с 1993-2019) и для шестидневной рабочей недели (за период с 2010-2019). В приложении содержатся данные для России.

Ключевые функции программы Твой Календарь: