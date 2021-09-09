Calls Blacklist для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.2.54 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Телефония, GSM
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:3,78 Мб
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Calls Blacklist - приложение, с помощью которого вы сможете легко управлять своим черным списком, блокировать нежелательные звонки и SMS, а также неизвестные и скрытые номера.

Программа позволяет блокировать назойливые звонки и SMS спам, для чего достаточно поместить номера в черный список. Номера из черного списка блокируются без каких-либо признаков звонка, поэтому вас больше не будут отвлекать звонки или SMS.

Также присутствуют встроенные возможности по управлению сообщениями. Вы можете легко получать, отправлять и управлять SMS. Как только вы включите блокировку SMS, станет доступна вкладка с данным функционалом. Имеется возможность заблокировать любые телефоны из списка контактов, последних вызовов или добавить нежелательный номер вручную.

Основные возможности Calls Blacklist:

  • Блокирование назойливых звонков и SMS спама.
  • Встроенные возможности по управлению сообщениями.
  • Возможность заблокировать любые телефоны из списка контактов, последних вызовов или добавить нежелательный номер вручную.
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