Calls Blacklist для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.2.54 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Vlad Lee
|Категория:
|Телефония, GSM
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|3,78 Мб
|СКАЧАТЬ
Calls Blacklist - приложение, с помощью которого вы сможете легко управлять своим черным списком, блокировать нежелательные звонки и SMS, а также неизвестные и скрытые номера.
Программа позволяет блокировать назойливые звонки и SMS спам, для чего достаточно поместить номера в черный список. Номера из черного списка блокируются без каких-либо признаков звонка, поэтому вас больше не будут отвлекать звонки или SMS.
Также присутствуют встроенные возможности по управлению сообщениями. Вы можете легко получать, отправлять и управлять SMS. Как только вы включите блокировку SMS, станет доступна вкладка с данным функционалом. Имеется возможность заблокировать любые телефоны из списка контактов, последних вызовов или добавить нежелательный номер вручную.
Основные возможности Calls Blacklist:
- Блокирование назойливых звонков и SMS спама.
- Встроенные возможности по управлению сообщениями.
- Возможность заблокировать любые телефоны из списка контактов, последних вызовов или добавить нежелательный номер вручную.
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