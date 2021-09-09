Calls Blacklist - приложение, с помощью которого вы сможете легко управлять своим черным списком, блокировать нежелательные звонки и SMS, а также неизвестные и скрытые номера.

Программа позволяет блокировать назойливые звонки и SMS спам, для чего достаточно поместить номера в черный список. Номера из черного списка блокируются без каких-либо признаков звонка, поэтому вас больше не будут отвлекать звонки или SMS.

Также присутствуют встроенные возможности по управлению сообщениями. Вы можете легко получать, отправлять и управлять SMS. Как только вы включите блокировку SMS, станет доступна вкладка с данным функционалом. Имеется возможность заблокировать любые телефоны из списка контактов, последних вызовов или добавить нежелательный номер вручную.

Основные возможности Calls Blacklist: