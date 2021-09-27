Яндекс.Авиабилеты для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.89 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Yandex Apps
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|8,45 Мб
|СКАЧАТЬ
Яндекс.Авиабилеты - приложение, благодаря которому можно без проблем забронировать и купить дешевые авиабилеты. Присутствует десятки тысяч вариантов, для поиска доступны и регулярные, и чартерные рейсы. Осуществляется агрегация предложений российских и международных авиакомпаний, агентств и сервисов по поиску билетов.
Приложение будет полезно пользователям, вне зависимости от толщины их кошелька - с его помощью можно найти дешевые перелеты — как с пересадками, так и без. Цены актуальны и не меняются при оплате банковской картой.
Кроме того, полезность данного приложения выявляется в том, что Вам не придется тратить много времени на поиск и бронирование авиабилетов. Для поиска подходящего варианта имеются различные фильтры и сортировка (по времени вылета и прилета, авиакомпаниям и аэропортам, длительности полета, наличию пересадок, по стоимости и т.д.).
Если среди найденных предложений нет подходящего по цене, вы можете добавить направление и условия поиска в избранное, после чего приложение оповестит вас, как только появится вариант дешевле. Также приложение позволяет вовремя узнать об отмене или переносе рейса. Статус рейса доступен и в разделе "Вылеты", где есть информация о предстоящих поездках.
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Admin
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