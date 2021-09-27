Яндекс.Авиабилеты - приложение, благодаря которому можно без проблем забронировать и купить дешевые авиабилеты. Присутствует десятки тысяч вариантов, для поиска доступны и регулярные, и чартерные рейсы. Осуществляется агрегация предложений российских и международных авиакомпаний, агентств и сервисов по поиску билетов.

Приложение будет полезно пользователям, вне зависимости от толщины их кошелька - с его помощью можно найти дешевые перелеты — как с пересадками, так и без. Цены актуальны и не меняются при оплате банковской картой.

Кроме того, полезность данного приложения выявляется в том, что Вам не придется тратить много времени на поиск и бронирование авиабилетов. Для поиска подходящего варианта имеются различные фильтры и сортировка (по времени вылета и прилета, авиакомпаниям и аэропортам, длительности полета, наличию пересадок, по стоимости и т.д.).

Если среди найденных предложений нет подходящего по цене, вы можете добавить направление и условия поиска в избранное, после чего приложение оповестит вас, как только появится вариант дешевле. Также приложение позволяет вовремя узнать об отмене или переносе рейса. Статус рейса доступен и в разделе "Вылеты", где есть информация о предстоящих поездках.