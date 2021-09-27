Программы для Android » Хобби, увлечения » другое » Яндекс.Авиабилеты 1.89

Яндекс.Авиабилеты для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.89 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:8,45 Мб
СКАЧАТЬ
Яндекс.Авиабилеты скриншот № 2
Яндекс.Авиабилеты скриншот № 3
Яндекс.Авиабилеты скриншот № 4

Яндекс.Авиабилеты - приложение, благодаря которому можно без проблем забронировать и купить дешевые авиабилеты. Присутствует десятки тысяч вариантов, для поиска доступны и регулярные, и чартерные рейсы. Осуществляется агрегация предложений российских и международных авиакомпаний, агентств и сервисов по поиску билетов.

Приложение будет полезно пользователям, вне зависимости от толщины их кошелька - с его помощью можно найти дешевые перелеты — как с пересадками, так и без. Цены актуальны и не меняются при оплате банковской картой.

Кроме того, полезность данного приложения выявляется в том, что Вам не придется тратить много времени на поиск и бронирование авиабилетов. Для поиска подходящего варианта имеются различные фильтры и сортировка (по времени вылета и прилета, авиакомпаниям и аэропортам, длительности полета, наличию пересадок, по стоимости и т.д.).

Если среди найденных предложений нет подходящего по цене, вы можете добавить направление и условия поиска в избранное, после чего приложение оповестит вас, как только появится вариант дешевле. Также приложение позволяет вовремя узнать об отмене или переносе рейса. Статус рейса доступен и в разделе "Вылеты", где есть информация о предстоящих поездках.

ТОП-сегодня раздела "другое"
 

скачать S7 AirlinesS7 Airlines 4.4.7

Отличная возможность быстро и легко спланировать идеальное путешествие. Присутствует...

скачать AliExpress Shopping AppAliExpress Shopping App 8.34.0

AliExpress Shopping App – тут вы найдете практический любой товар по приятным ценам. В ассортименте...

скачать Torrent TV MobileTorrent TV Mobile 1.02

Программа для просмотра TORRENT-TV с плейлиста сайта torrent-tv.ru на мобильных телефонах и...

скачать Поздравления на все случаиПоздравления на все случаи 3.5.5

Приложение поможет поздравить с днём рождения ваших родных и близких. Кроме того вы...

скачать CтаканчикCтаканчик 1.12.1

Бесплатное приложение о самом интересном и необычном. Тысячи научных статей и...

скачать GPU-LGPU-L 2.7.1

Бесплатное приложение, с помощью которого пользователь сможет ознакомиться со...

Отзывы о программе Яндекс.Авиабилеты

Admin

Отзывов о программе Яндекс.Авиабилеты 1.89 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв