Бьютистика для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.3.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:5,77 Мб
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Бьютистика - приложение для контроля сроков годности косметики, ведения Project Pan, а также персональный бьюти-менеджер. С помощью программы можно помнить цены и прочую полезную статистику, не выходить за рамки заданного бюджета и сохранять в вишлисте список покупок. Имеется наглядный бьюти-календарь, который напомнит о запланированных ранее процедурах.

Основные возможности приложения Бьютистика:

  • Учёт сроков годности косметики.
  • Специальные функции Project Pan.
  • Подробная бьюти-статистика в вашем смартфоне.
  • Умные напоминания о сроках годности.
  • Резервное копирование.
  • Планирование бюджета на месяц/квартал/год.
  • Удобный и наглядный бьюти-календарь.
  • Мгновенное добавление фото и картинок.
  • Организация косметички по категориям и брендам.
  • Создание персонального вишлиста.
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