Бьютистика для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.3.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Makeup & Project Pan
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|5,77 Мб
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Бьютистика - приложение для контроля сроков годности косметики, ведения Project Pan, а также персональный бьюти-менеджер. С помощью программы можно помнить цены и прочую полезную статистику, не выходить за рамки заданного бюджета и сохранять в вишлисте список покупок. Имеется наглядный бьюти-календарь, который напомнит о запланированных ранее процедурах.
Основные возможности приложения Бьютистика:
- Учёт сроков годности косметики.
- Специальные функции Project Pan.
- Подробная бьюти-статистика в вашем смартфоне.
- Умные напоминания о сроках годности.
- Резервное копирование.
- Планирование бюджета на месяц/квартал/год.
- Удобный и наглядный бьюти-календарь.
- Мгновенное добавление фото и картинок.
- Организация косметички по категориям и брендам.
- Создание персонального вишлиста.
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