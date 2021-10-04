Бьютистика - приложение для контроля сроков годности косметики, ведения Project Pan, а также персональный бьюти-менеджер. С помощью программы можно помнить цены и прочую полезную статистику, не выходить за рамки заданного бюджета и сохранять в вишлисте список покупок. Имеется наглядный бьюти-календарь, который напомнит о запланированных ранее процедурах.

Основные возможности приложения Бьютистика: