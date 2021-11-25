MPXPLAY для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.14 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Плееры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:9,34 Мб
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Mpxplay-MMC - небольшой и быстрый аудиоплеер для DOS с графическим интерфейсом. MPXPLAY предлагает все, что вы можете пожелать от музыкального проигрывателя. Программа поддерживает практически любой формат, который вы ей предложите (AAC, AC3, AIF, APE, FLAC, MP2/MP3, MPC, Vorbis, WMA, аудиокодеки WV, файлы WAV/W64), может воспроизводить звук из видео, используя контейнеры FLV, MKV, WEBM, MPG/VOB, AVI, ASF, MP4/MOV/M4A и OGG, а также при необходимости присутствует возможность установить плагины для форматов файлов DTS, MOD, SPX и OPUS. Возможно воспроизведение и копирование аудио CD (CDW). Программа поддерживает следующие типы списков воспроизведения: M3U, M3U8, PLS, FPL, CUE, MXU.

Ключевые особенности Mpxplay-MMC:

  • загрузка и сохранение плейлистов;
  • сканирование дисков и каталогов;
  • прямое воспроизведение из каталогов;
  • функции редактирования плейлистов;
  • редактирование тегов (метаданных) файлов ASF, FLAC, MP4, OGG и ID3v1, ID3v2, APETag (AAC, AC3, APE, MP2, MP3, MPC);
  • перемотка вперед и назад (поиск) между песнями;
  • перекрестное воспроизведение песен в реальном времени;
  • автоматическая коррекция громкости;
  • динамический лимитер;
  • surround, регулировка скорости (частоты), тембра (только mp2, mp3, mpc);
  • кодирование AAC, FLAC, MP3, OGG, WavPack с помощью DLL, DSP и визуальных плагинов;
  • работа с LCD-дисплеем (только DOS);
  • FTP-клиент: прямое воспроизведение с ftp-серверов;
  • декодирование/воспроизведение многоканального звука;
  • и многое другое...

 

 

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