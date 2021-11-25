Mpxplay-MMC - небольшой и быстрый аудиоплеер для DOS с графическим интерфейсом. MPXPLAY предлагает все, что вы можете пожелать от музыкального проигрывателя. Программа поддерживает практически любой формат, который вы ей предложите (AAC, AC3, AIF, APE, FLAC, MP2/MP3, MPC, Vorbis, WMA, аудиокодеки WV, файлы WAV/W64), может воспроизводить звук из видео, используя контейнеры FLV, MKV, WEBM, MPG/VOB, AVI, ASF, MP4/MOV/M4A и OGG, а также при необходимости присутствует возможность установить плагины для форматов файлов DTS, MOD, SPX и OPUS. Возможно воспроизведение и копирование аудио CD (CDW). Программа поддерживает следующие типы списков воспроизведения: M3U, M3U8, PLS, FPL, CUE, MXU.

Ключевые особенности Mpxplay-MMC: