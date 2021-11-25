MPXPLAY для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.14 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|PDSoft
|Категория:
|Плееры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|9,34 Мб
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Mpxplay-MMC - небольшой и быстрый аудиоплеер для DOS с графическим интерфейсом. MPXPLAY предлагает все, что вы можете пожелать от музыкального проигрывателя. Программа поддерживает практически любой формат, который вы ей предложите (AAC, AC3, AIF, APE, FLAC, MP2/MP3, MPC, Vorbis, WMA, аудиокодеки WV, файлы WAV/W64), может воспроизводить звук из видео, используя контейнеры FLV, MKV, WEBM, MPG/VOB, AVI, ASF, MP4/MOV/M4A и OGG, а также при необходимости присутствует возможность установить плагины для форматов файлов DTS, MOD, SPX и OPUS. Возможно воспроизведение и копирование аудио CD (CDW). Программа поддерживает следующие типы списков воспроизведения: M3U, M3U8, PLS, FPL, CUE, MXU.
Ключевые особенности Mpxplay-MMC:
- загрузка и сохранение плейлистов;
- сканирование дисков и каталогов;
- прямое воспроизведение из каталогов;
- функции редактирования плейлистов;
- редактирование тегов (метаданных) файлов ASF, FLAC, MP4, OGG и ID3v1, ID3v2, APETag (AAC, AC3, APE, MP2, MP3, MPC);
- перемотка вперед и назад (поиск) между песнями;
- перекрестное воспроизведение песен в реальном времени;
- автоматическая коррекция громкости;
- динамический лимитер;
- surround, регулировка скорости (частоты), тембра (только mp2, mp3, mpc);
- кодирование AAC, FLAC, MP3, OGG, WavPack с помощью DLL, DSP и визуальных плагинов;
- работа с LCD-дисплеем (только DOS);
- FTP-клиент: прямое воспроизведение с ftp-серверов;
- декодирование/воспроизведение многоканального звука;
- и многое другое...
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