Blossom для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.16.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:41,86 Мб
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Blossom - приложение благодаря которому можно с лёгкостью распознать цветы, деревья, травы и растения и подобрать для них правильный уход. Присутствует возможность распознавать растения, цветы и деревья, собирать в коллекцию и получать полезные советы по уходу за ними.

Присутствуют напоминания, чтобы всегда вовремя поливать, подкармливать, пересаживать и обрезать любимые рстения. Сделайте фотографию растения или загрузите фото со своего телефона, и наше приложение мгновенно распознает его. Blossom поможет узнать, в чем нуждаются ваши комнатные или уличные растения, как правильно удобрять и пересаживать их, чем отличается полив в зависимости от сезона и многое другое.

Функции Blossom:

  • Идентифицируйте более 10 000 цветов, деревьев, трав и суккулентов по фото.
  • Полезные советы, когда лучше пересаживать цветы и как часто поливать комнатные растения.
  • Распознайте растение по фото или найдите его в приложении, чтобы получить подробные рекомендации по выращиванию.
  • Уведомления о поливе, подкормке, опрыскивании или пересадке.
  • Статьи о правильном уходе за растениями и садоводстве, получайте полезные советы и смотрите обучающие видеоуроки.
  • Заметки о жизни ваших растений: отслеживайте динамику их роста и развития, отмечайте первое цветение, делайте заметки об уходе за ними и добавляйте фотографии.
  • Добавление любимых растений и цветов в свою персональную коллекцию.
  • Определение уровня света с помощью смартфона и поиск лучших уголков для своих растений.
  • Подробная информация об освещении.
  • Распознавайте неограниченное число растений – идентифицируйте все цветы, деревья и растения, которые вам нравятся (PRO-версия).
  • Создавайте неограниченное количество напоминаний – растения будут вам благодарны за регулярный уход (PRO-версия).
  • Определяйте уровень света - найдите подходящее место для ваших растений (PRO-версия).
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