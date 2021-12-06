Blossom - приложение благодаря которому можно с лёгкостью распознать цветы, деревья, травы и растения и подобрать для них правильный уход. Присутствует возможность распознавать растения, цветы и деревья, собирать в коллекцию и получать полезные советы по уходу за ними.

Присутствуют напоминания, чтобы всегда вовремя поливать, подкармливать, пересаживать и обрезать любимые рстения. Сделайте фотографию растения или загрузите фото со своего телефона, и наше приложение мгновенно распознает его. Blossom поможет узнать, в чем нуждаются ваши комнатные или уличные растения, как правильно удобрять и пересаживать их, чем отличается полив в зависимости от сезона и многое другое.

Функции Blossom: