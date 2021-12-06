Blossom для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.16.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Conceptiv Apps
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|41,86 Мб
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Blossom - приложение благодаря которому можно с лёгкостью распознать цветы, деревья, травы и растения и подобрать для них правильный уход. Присутствует возможность распознавать растения, цветы и деревья, собирать в коллекцию и получать полезные советы по уходу за ними.
Присутствуют напоминания, чтобы всегда вовремя поливать, подкармливать, пересаживать и обрезать любимые рстения. Сделайте фотографию растения или загрузите фото со своего телефона, и наше приложение мгновенно распознает его. Blossom поможет узнать, в чем нуждаются ваши комнатные или уличные растения, как правильно удобрять и пересаживать их, чем отличается полив в зависимости от сезона и многое другое.
Функции Blossom:
- Идентифицируйте более 10 000 цветов, деревьев, трав и суккулентов по фото.
- Полезные советы, когда лучше пересаживать цветы и как часто поливать комнатные растения.
- Распознайте растение по фото или найдите его в приложении, чтобы получить подробные рекомендации по выращиванию.
- Уведомления о поливе, подкормке, опрыскивании или пересадке.
- Статьи о правильном уходе за растениями и садоводстве, получайте полезные советы и смотрите обучающие видеоуроки.
- Заметки о жизни ваших растений: отслеживайте динамику их роста и развития, отмечайте первое цветение, делайте заметки об уходе за ними и добавляйте фотографии.
- Добавление любимых растений и цветов в свою персональную коллекцию.
- Определение уровня света с помощью смартфона и поиск лучших уголков для своих растений.
- Подробная информация об освещении.
- Распознавайте неограниченное число растений – идентифицируйте все цветы, деревья и растения, которые вам нравятся (PRO-версия).
- Создавайте неограниченное количество напоминаний – растения будут вам благодарны за регулярный уход (PRO-версия).
- Определяйте уровень света - найдите подходящее место для ваших растений (PRO-версия).
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Отзывы о программе Blossom
Admin
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