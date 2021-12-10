Windows 11 Manager - бесплатная утилита для Windows 11, предлагающая более сорока утилит для оптимизации, настройки, очистки и исправления ошибок ОС, которая поможет сделать систему быстрее, устранить неисправности в работе, повысить стабильность и безопасность, а также настроить внешний вид.

Ключевые особенности Windows 11 Manager: