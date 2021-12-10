Windows 11 Manager для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Yamicsoft
|Категория:
|Настройка, оптимизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 4 | Статистика
|Размер:
|29,46 Мб
|СКАЧАТЬ
Windows 11 Manager - бесплатная утилита для Windows 11, предлагающая более сорока утилит для оптимизации, настройки, очистки и исправления ошибок ОС, которая поможет сделать систему быстрее, устранить неисправности в работе, повысить стабильность и безопасность, а также настроить внешний вид.
Ключевые особенности Windows 11 Manager:
- Создание точек восстановления системы вручную;
- Получение подробной информации о системе и аппаратной части комьютера;
- Просмотр и управление всеми запущенными процессами и потоками;
- Диагностика и устранение различных проблем системы;
- Очистка вашей системы в один щелчок;
- Мастер оптимизации;
- Повышение производительности и увеличение скорости работы системы;
- Управление и настройка загрузочного меню Windows;
- Контроль элементов автозагрузки;
- Управление и оптимизация системных служб и драйверов для повышения производительности;
- Управление и создание запланированных задач;
- Анализ дисков и просмотр занимаемого места файлами, папками, программами;
- Очистка папки WinSxS, для оптимизации магазина;
- Полное удаление программ, включая остаточные файлы и записи реестра;
- Анализ рабочего стола на наличие неиспользуемых ярлыков, файлов и папок;
- Поиск и удаление ненужных и дублирующихся файлов, с целью освобождения места;
- Сканирование реестра на наличие неверных записей, дефрагментация реестра;
- Настройка параметров системы в соответствии с вашими предпочтениями, настройки проводника, Рабочий стола, меню Пуск, панели задач и области уведомлений;
- Управление контекстным меню файлов и папок;
- Настройка внешнего вида вашей системы;
- Изменение параметров UAC;
- Настройка входа в систему;
- Оптимизация и настройка соединения и параметров сети;
- Настройка параметров браузера Microsoft Edge;
- IP Switcher поможет легко переключаться между различными параметрами сети;
- Редактирование файла Hosts для ускорения системы, серфинг сети Интернет;
- Менеджер Wi-Fi для управления вашей беспроводной сетью.
- Коллекция полезных утилит, встроенных в Windows;
- И многое другое...
MSI Afterburner - настоящая находка для истинного оверклокера, с помощью которой можно...
CCleaner - популярное приложение для оптимизации ПК, чистки реестра и удаления различного...
Mem Reduct - небольшая портативная утилита, которая позволяет высвободить до 25% используемой...
Простой в использовании твикер для Windows, с помощью которого можно быстро и легко...
Destroy Windows 10 Spying 2.2.2.2
Destroy Windows 10 Spying - небольшая портативная утилита, с помощью которой можно быстро и легко...
CCleaner Portable - портативная (переносная, не требующая инсталляции на компьютер) версия утилиты CCleaner для чистки системного мусора...
Отзывы о программе Windows 11 Manager
Admin
Отзывов о программе Windows 11 Manager 1.0.3 пока нет, можете добавить...