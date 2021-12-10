Windows 11 Manager для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Настройка, оптимизация
Загрузок (сегодня/всего):4 / 4 | Статистика
Размер:29,46 Мб
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Windows 11 Manager - бесплатная утилита для Windows 11, предлагающая более сорока утилит для оптимизации, настройки, очистки и исправления ошибок ОС, которая поможет сделать систему быстрее, устранить неисправности в работе, повысить стабильность и безопасность, а также настроить внешний вид.

Ключевые особенности Windows 11 Manager:

  • Создание точек восстановления системы вручную;
  • Получение подробной информации о системе и аппаратной части комьютера;
  • Просмотр и управление всеми запущенными процессами и потоками;
  • Диагностика и устранение различных проблем системы;
  • Очистка вашей системы в один щелчок;
  • Мастер оптимизации;
  • Повышение производительности и увеличение скорости работы системы;
  • Управление и настройка загрузочного меню Windows;
  • Контроль элементов автозагрузки;
  • Управление и оптимизация системных служб и драйверов для повышения производительности;
  • Управление и создание запланированных задач;
  • Анализ дисков и просмотр занимаемого места файлами, папками, программами;
  • Очистка папки WinSxS, для оптимизации магазина;
  • Полное удаление программ, включая остаточные файлы и записи реестра;
  • Анализ рабочего стола на наличие неиспользуемых ярлыков, файлов и папок;
  • Поиск и удаление ненужных и дублирующихся файлов, с целью освобождения места;
  • Сканирование реестра на наличие неверных записей, дефрагментация реестра;
  • Настройка параметров системы в соответствии с вашими предпочтениями, настройки проводника, Рабочий стола, меню Пуск, панели задач и области уведомлений;
  • Управление контекстным меню файлов и папок;
  • Настройка внешнего вида вашей системы;
  • Изменение параметров UAC;
  • Настройка входа в систему;
  • Оптимизация и настройка соединения и параметров сети;
  • Настройка параметров браузера Microsoft Edge;
  • IP Switcher поможет легко переключаться между различными параметрами сети;
  • Редактирование файла Hosts для ускорения системы, серфинг сети Интернет;
  • Менеджер Wi-Fi для управления вашей беспроводной сетью.
  • Коллекция полезных утилит, встроенных в Windows;
  • И многое другое...
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