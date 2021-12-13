Monitorian - утилита для рабочего стола Windows, позволяющий с легкостью регулировать яркость нескольких мониторов. Пользователь может изменять яркость мониторов, в том числе внешних, как по отдельности, так и совместно. Для устройств с датчиком внешней освещенности адаптированная яркость может отображаться вместе с настроенной. Кроме того, пользователь может плавно изменять регулируемый диапазон яркости и контрастности для каждого монитора.

Monitorian будет виден только на панели задач, достаточно щелкнуть мышью, чтобы открыть панель настроек. Можно настроить внешний вид приложения в соответствии со своими потребностями.

Изменение яркости происходит плавно, а не мгновенно - требуется от одной до двух секунд, чтобы выполнить настройку в зависимости от ее уровня изменения.

Примечание! Для внешнего монитор должен быть включен DDC/CI.