Monitorian для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.7.0 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
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Категория:Настройка, оптимизация
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:436 Кб
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Monitorian скриншот № 1
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Monitorian скриншот № 3

Monitorian - утилита для рабочего стола Windows, позволяющий с легкостью регулировать яркость нескольких мониторов. Пользователь может изменять яркость мониторов, в том числе внешних, как по отдельности, так и совместно. Для устройств с датчиком внешней освещенности адаптированная яркость может отображаться вместе с настроенной. Кроме того, пользователь может плавно изменять регулируемый диапазон яркости и контрастности для каждого монитора.

Monitorian будет виден только на панели задач, достаточно  щелкнуть мышью, чтобы открыть панель настроек. Можно настроить внешний вид приложения в соответствии со своими потребностями.

Изменение яркости происходит плавно, а не мгновенно - требуется от одной до двух секунд, чтобы выполнить настройку в зависимости от ее уровня изменения.

Примечание! Для внешнего монитор должен быть включен DDC/CI.
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