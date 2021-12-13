Monitorian для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.7.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|emoacht
|Категория:
|Настройка, оптимизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|436 Кб
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Monitorian - утилита для рабочего стола Windows, позволяющий с легкостью регулировать яркость нескольких мониторов. Пользователь может изменять яркость мониторов, в том числе внешних, как по отдельности, так и совместно. Для устройств с датчиком внешней освещенности адаптированная яркость может отображаться вместе с настроенной. Кроме того, пользователь может плавно изменять регулируемый диапазон яркости и контрастности для каждого монитора.
Monitorian будет виден только на панели задач, достаточно щелкнуть мышью, чтобы открыть панель настроек. Можно настроить внешний вид приложения в соответствии со своими потребностями.
Изменение яркости происходит плавно, а не мгновенно - требуется от одной до двух секунд, чтобы выполнить настройку в зависимости от ее уровня изменения.
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