Возьмите под контроль свои документы PDF - объединяйте или разделяйте страницы, ставьте на страницы штампы и печати или добавляйте фоновые водяные знаки, добавляйте номера страниц и даже поворачивайте страницы.

PDFTK Builder - это бесплатная графическая оболочка для PDFTK. Присутствует возможность объединять страницы из нескольких PDF-документов и/или изменять порядок страниц в одном документе (изменять порядок, удалять и дублировать). Несколько документов будут объединены в том порядке, в котором они перечислены в окне Исходные документы. Если вы хотите вставить страницы из одного документа в середину другого, основной документ должен быть указан дважды, один раз перед (список страниц, которые появятся до) и один раз после (список страниц, которые появятся после) документа, содержащего вставляемые страницы.

Если диапазоны страниц не указаны, PDFTK Builder будет считать, что все страницы данного документа должны быть включены. Диапазон страниц для каждого документа в списке может быть указан с помощью номера одной страницы или дефиса между начальной и конечной страницами (допускается обратный порядок страниц). Несколько диапазонов указываются с помощью запятой или точки с запятой между диапазонами.

Имеется опция, позволяющая добавить фон к каждой странице документа или только к первой странице. Фон (например, логотип компании или водяной знак) должен быть другим PDF-документом (первой страницей этого документа, если в нем больше одной страницы). Нумерация страниц изначально по умолчанию проставляет номера в правом нижнем углу документа формата A4 в книжной ориентации. Эти значения по умолчанию можно изменить в файле PdftkBuilder.ini. (Размеры макета задаются в 1/72 дюйма).

Функция Повернуть позволяет повернуть ряд страниц в документе (вправо или влево на 90º; или на 180º). Новый документ можно защитить паролем (зашифровать), указав пароли "владелец" и "пользователь".