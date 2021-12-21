Webcam Surveyor для Windows

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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: 29.04 EUR
Ограничение:30 дней
Версия:3.8.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Вебкамера - Видео захват
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:4,21 Мб
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Webcam Surveyor скриншот № 1

Webcam Surveyor - программа для видеонаблюдения и видеозаписи, с помощью которой можно легко записывать видео, делать снимки со своей камеры, записывать последовательность изображений в видео файл с заданным интервалом времени.

Присутствует встроенный детектор движений, функция Motion Capture (Захват движений), поддержка современных алгоритмов сжатия видео, такие как DivX, Mpeg4, Mjpeg и др. Интегрированный менеджер файлов поможет организовать получившиеся снимки и видеозаписи.

Ключевые функции Webcam Surveyor:

  • Трансляция видео и аудио потоков через Интернет и локальную сеть.
  • Используя современные алгоритмы сжатия видео Webcam Surveyor может производить запись видео со звуком на протяжении нескольких часов.
  • Позволяет записывать кадры через определенный интервал времени в формате JPEG, PNG, BMP или создавать видео в формате AVI.
  • Детектор движений.
  • Используется совместно с детектором движений (Motion capture), позволяет записывать в видео файл только те кадры, на которых обнаружено движение.
  • Оповещение через электронную почту.
  • Загрузка снимков на удаленный сервер.
  • При обнаружении движения можно использовать и другие оповещения: звуковой сигнал, запуск другой программы, открытие URL и запись последовательности снимков с интервалом времени.
  • Скрытый режим.
  • Защита паролем.
  • Автозапуск во время загрузки Windows.
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