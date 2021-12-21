Webcam Surveyor для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: 29.04 EUR
|Ограничение:
|30 дней
|Версия:
|3.8.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|El Software Solutions
|Категории:
|Вебкамера - Видео захват
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|4,21 Мб
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Webcam Surveyor - программа для видеонаблюдения и видеозаписи, с помощью которой можно легко записывать видео, делать снимки со своей камеры, записывать последовательность изображений в видео файл с заданным интервалом времени.
Присутствует встроенный детектор движений, функция Motion Capture (Захват движений), поддержка современных алгоритмов сжатия видео, такие как DivX, Mpeg4, Mjpeg и др. Интегрированный менеджер файлов поможет организовать получившиеся снимки и видеозаписи.
Ключевые функции Webcam Surveyor:
- Трансляция видео и аудио потоков через Интернет и локальную сеть.
- Используя современные алгоритмы сжатия видео Webcam Surveyor может производить запись видео со звуком на протяжении нескольких часов.
- Позволяет записывать кадры через определенный интервал времени в формате JPEG, PNG, BMP или создавать видео в формате AVI.
- Детектор движений.
- Используется совместно с детектором движений (Motion capture), позволяет записывать в видео файл только те кадры, на которых обнаружено движение.
- Оповещение через электронную почту.
- Загрузка снимков на удаленный сервер.
- При обнаружении движения можно использовать и другие оповещения: звуковой сигнал, запуск другой программы, открытие URL и запись последовательности снимков с интервалом времени.
- Скрытый режим.
- Защита паролем.
- Автозапуск во время загрузки Windows.
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Admin
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