Webcam Surveyor - программа для видеонаблюдения и видеозаписи, с помощью которой можно легко записывать видео, делать снимки со своей камеры, записывать последовательность изображений в видео файл с заданным интервалом времени.

Присутствует встроенный детектор движений, функция Motion Capture (Захват движений), поддержка современных алгоритмов сжатия видео, такие как DivX, Mpeg4, Mjpeg и др. Интегрированный менеджер файлов поможет организовать получившиеся снимки и видеозаписи.

Ключевые функции Webcam Surveyor: