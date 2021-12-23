3D.Benchmark.OK для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.41 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Диагностика, тесты
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:1,47 Мб
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3D.Benchmark.OK скриншот № 1

3D.Benchmark.OK - небольшой, но весьма качественный и эффективный 3D бенчмарк для операционной системы Microsoft Windows. Позволяет отлично протестировать видеокарту, что может быть полезно, если вы к примеру недавно обзавелись новенькой видеокартой или, к примеру, после установки нового драйвера. Тест занимает всего 65 секунд. Перед запуском теста, можно настроить нужное разрешение, указать рендеринг и тип сглаживания, есть регулятор уровня яркости в диапазоне от -30% до 30%.

Чтобы иметь возможность плавно тестировать слабые видеокарты, есть опция рендеринга: низкий, средний и высокий. После бенчмарка можно сравнить полученные значения в Интернете с другими видеокартами.

Основные возможности 3D.Benchmark.OK:

  • Быстрый запуск и определение аппаратного обеспечения.
  • Изменяемый уровень рендеринга.
  • Настраиваемое сглаживание.
  • Не требует установки.
  • Сравнение данных в Интернете.
  • Бесконечный цикл.
  • Низкая загрузка процессора и оперативной памяти.
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