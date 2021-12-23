3D.Benchmark.OK для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.41 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Nenad Hrg
|Категория:
|Диагностика, тесты
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|1,47 Мб
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3D.Benchmark.OK - небольшой, но весьма качественный и эффективный 3D бенчмарк для операционной системы Microsoft Windows. Позволяет отлично протестировать видеокарту, что может быть полезно, если вы к примеру недавно обзавелись новенькой видеокартой или, к примеру, после установки нового драйвера. Тест занимает всего 65 секунд. Перед запуском теста, можно настроить нужное разрешение, указать рендеринг и тип сглаживания, есть регулятор уровня яркости в диапазоне от -30% до 30%.
Чтобы иметь возможность плавно тестировать слабые видеокарты, есть опция рендеринга: низкий, средний и высокий. После бенчмарка можно сравнить полученные значения в Интернете с другими видеокартами.
Основные возможности 3D.Benchmark.OK:
- Быстрый запуск и определение аппаратного обеспечения.
- Изменяемый уровень рендеринга.
- Настраиваемое сглаживание.
- Не требует установки.
- Сравнение данных в Интернете.
- Бесконечный цикл.
- Низкая загрузка процессора и оперативной памяти.
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