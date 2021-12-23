3D.Benchmark.OK - небольшой, но весьма качественный и эффективный 3D бенчмарк для операционной системы Microsoft Windows. Позволяет отлично протестировать видеокарту, что может быть полезно, если вы к примеру недавно обзавелись новенькой видеокартой или, к примеру, после установки нового драйвера. Тест занимает всего 65 секунд. Перед запуском теста, можно настроить нужное разрешение, указать рендеринг и тип сглаживания, есть регулятор уровня яркости в диапазоне от -30% до 30%.

Чтобы иметь возможность плавно тестировать слабые видеокарты, есть опция рендеринга: низкий, средний и высокий. После бенчмарка можно сравнить полученные значения в Интернете с другими видеокартами.

Основные возможности 3D.Benchmark.OK: