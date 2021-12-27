ThisIsWin11 для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.50 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Настройка, оптимизация
Загрузок (сегодня/всего):5 / 5 | Статистика
Размер:89 Кб
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ThisIsWin11 скриншот № 1
ThisIsWin11 скриншот № 2

ThisIsWin11 - портативная утилита для оптимизации и настройки Windows 11. С помощью данного приложения можно с легкостью удалять предустановленные программы, выполнять первоначальную настройку ОС Windows 11, производить быструю установку пакетов популярного ПО (например 7-Zip, Sumatra, Firefox, Vivaldi, Thunderbird, LibreOffice или Rufus) и многое другое. Дополнительно, программа включает пошаговые инструкции по ознакомлению и настройке Windows 11.

Приложение позволяет включать/отключать Snap Assist, скрывать значки поиска на панели задач, включить отображение скрытых файлов, папок и дисков в Проводнике, отключить автозапуск Microsoft Teams, заблокировать сбор диагностических данных, рекламных идентификаторов и службы Microsoft Compatibility Telemetry, автоматизировать задачи с помощью скриптов PowerShell, а также создавать собственные твики для настройки системы.

Ключевые особенности ThisIsWin11:

  • Удаление ненужных предустановленных приложений.
  • Проверка текущих параметров системы.
  • Создание собственных твиков для настройки системы.
  • Возможность быстрой установки популярных сторонних приложений, таких как 7-Zip, Sumatra, Firefox, Vivaldi, Thunderbird, LibreOffice или Rufus.
  • Автоматизация задач с помощью скриптов PowerShell (например очистка Windows, обновление приложений Microsoft Store, переустановка встроенных приложений и пр).
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