ThisIsWin11 для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.50 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Builtbybel
|Категория:
|Настройка, оптимизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|5 / 5 | Статистика
|Размер:
|89 Кб
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ThisIsWin11 - портативная утилита для оптимизации и настройки Windows 11. С помощью данного приложения можно с легкостью удалять предустановленные программы, выполнять первоначальную настройку ОС Windows 11, производить быструю установку пакетов популярного ПО (например 7-Zip, Sumatra, Firefox, Vivaldi, Thunderbird, LibreOffice или Rufus) и многое другое. Дополнительно, программа включает пошаговые инструкции по ознакомлению и настройке Windows 11.
Приложение позволяет включать/отключать Snap Assist, скрывать значки поиска на панели задач, включить отображение скрытых файлов, папок и дисков в Проводнике, отключить автозапуск Microsoft Teams, заблокировать сбор диагностических данных, рекламных идентификаторов и службы Microsoft Compatibility Telemetry, автоматизировать задачи с помощью скриптов PowerShell, а также создавать собственные твики для настройки системы.
Ключевые особенности ThisIsWin11:
- Удаление ненужных предустановленных приложений.
- Проверка текущих параметров системы.
- Создание собственных твиков для настройки системы.
- Возможность быстрой установки популярных сторонних приложений, таких как 7-Zip, Sumatra, Firefox, Vivaldi, Thunderbird, LibreOffice или Rufus.
- Автоматизация задач с помощью скриптов PowerShell (например очистка Windows, обновление приложений Microsoft Store, переустановка встроенных приложений и пр).
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