ThisIsWin11 - портативная утилита для оптимизации и настройки Windows 11. С помощью данного приложения можно с легкостью удалять предустановленные программы, выполнять первоначальную настройку ОС Windows 11, производить быструю установку пакетов популярного ПО (например 7-Zip, Sumatra, Firefox, Vivaldi, Thunderbird, LibreOffice или Rufus) и многое другое. Дополнительно, программа включает пошаговые инструкции по ознакомлению и настройке Windows 11.

Приложение позволяет включать/отключать Snap Assist, скрывать значки поиска на панели задач, включить отображение скрытых файлов, папок и дисков в Проводнике, отключить автозапуск Microsoft Teams, заблокировать сбор диагностических данных, рекламных идентификаторов и службы Microsoft Compatibility Telemetry, автоматизировать задачи с помощью скриптов PowerShell, а также создавать собственные твики для настройки системы.

Ключевые особенности ThisIsWin11: