Sixtessure для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Cristoforo Bonissone
|Категория:
|Диагностика, тесты
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|852 Кб
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Sixtessure - портативный многопоточный бенчмарк, разработанный для высокопроизводительных процессоров, который подвергает ваш процессор небольшим тестам, и затем выведет оценку, основанную на его потенциале.
Данный инструмент использует для создания нагрузки на процессор математические расчеты, графику, DirectX, 2D код и пр. Особенно Sixtessure рекомендуется пользователям, имеющим процессоры последних поколений, например, чипы Intel 9-го или 10-го поколения.
Код Мандельброта нагружает ЦП и графическую карту. В это же время генерируется произвольная последовательность простых чисел, которые записываются/считываются с дискового накопителя, тем самым проверяя стабильность системы. Также имеется программное шифрование/декодирование AES с большими текстовыми строками, благодаря чему можно серьезно протестировать оперативную память.
При запуске приложения появляется двенадцать небольших экранов с одинаковыми темами. После того как окна исчезнут, утилита выведет итоговый результат. Программа является отличным инструментом сравнения процессоров для любого ПК, поскольку ее можно запускать без инсталляции Просто скопируйте её на USB-накопитель и запустите на любом компьютере.
В общем, Sixxtessure - это бенчмарк, предназначенный в основном для процессоров. Рекомендуется запускать его на процессорах высокого класса, таких как (Intel) 9-го или 10-го поколения, но вы можете попробовать его и на 7-м или 8-м поколении. Одним из недостатков этого приложения являются минимальные и максимальные значения системы подсчета баллов, которые нигде не указаны.
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