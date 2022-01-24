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Arturia Pigments - ультрасовременный программный синтезатор, который превращает любые ваши звуковые фантазии в реальность. Доступен широкий спектр разнообразных настроек и различных возможностей модуляции, благодаря чему предоставляется большой простор для всевозможных аудио экспериментов.

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