Arturia Pigments для Windows

Описание
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Лицензия: Демо версия | Цена: 199,00 €
Ограничение:20 минут
Версия:3.5.0.1831 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 10, 8.1, 8
Интерфейс: Английский
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Категория:DJ Студии, микшеры
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Размер:628,13 Мб
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Arturia Pigments - ультрасовременный программный синтезатор, который превращает любые ваши звуковые фантазии в реальность. Доступен широкий спектр разнообразных настроек и различных возможностей модуляции, благодаря чему предоставляется большой простор для всевозможных аудио экспериментов.

Основные возможности Arturia Pigments:

  • Виртуальный аналоговый движок с тройным осциллографом.
  • Гармонический движок с поддержкой до 512 партиций.
  • Движок Complex Wavetable (включающий более 160 вейв-таблиц).
  • Двойной проигрыватель шумовых сэмплов со встроенной библиотекой сэмплов.
  • Аддитивный движок гармонического осциллятора.
  • Фильтр нижних частот Jup-8 V4.
  • Современные типы фильтров.
  • 18 алгоритмов FX, от винтажных до ультрасовременных.
  • Специальный модуль искажений с 16 алгоритмами и встроенной фильтрацией.
  • Комплексная матрица модуляции.
  • Управление макросами, генерация аккордов и рандомизированный полиритмический секвенсор.
  • Полиритмический секвенсор и арпеджиатор.
  • Функция CrossMod вводит перекрестную модуляцию между движками 1 и 2.
  • Секция эффектов с 18 различными эффектами, такими как задержка со сдвигом высоты тона, фленджер BL-20, хорус Jun-6 и т.д.
  • Обширная, постоянно растущая библиотека, состоящая из 1200 пресетов.
  • Удобный пользовательский графический интерфейс.
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