Arturia Pigments для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Демо версия | Цена: 199,00 €
|Ограничение:
|20 минут
|Версия:
|3.5.0.1831 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Arturia
|Категория:
|DJ Студии, микшеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|628,13 Мб
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Arturia Pigments - ультрасовременный программный синтезатор, который превращает любые ваши звуковые фантазии в реальность. Доступен широкий спектр разнообразных настроек и различных возможностей модуляции, благодаря чему предоставляется большой простор для всевозможных аудио экспериментов.
Основные возможности Arturia Pigments:
- Виртуальный аналоговый движок с тройным осциллографом.
- Гармонический движок с поддержкой до 512 партиций.
- Движок Complex Wavetable (включающий более 160 вейв-таблиц).
- Двойной проигрыватель шумовых сэмплов со встроенной библиотекой сэмплов.
- Аддитивный движок гармонического осциллятора.
- Фильтр нижних частот Jup-8 V4.
- Современные типы фильтров.
- 18 алгоритмов FX, от винтажных до ультрасовременных.
- Специальный модуль искажений с 16 алгоритмами и встроенной фильтрацией.
- Комплексная матрица модуляции.
- Управление макросами, генерация аккордов и рандомизированный полиритмический секвенсор.
- Полиритмический секвенсор и арпеджиатор.
- Функция CrossMod вводит перекрестную модуляцию между движками 1 и 2.
- Секция эффектов с 18 различными эффектами, такими как задержка со сдвигом высоты тона, фленджер BL-20, хорус Jun-6 и т.д.
- Обширная, постоянно растущая библиотека, состоящая из 1200 пресетов.
- Удобный пользовательский графический интерфейс.
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