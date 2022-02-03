fmedia для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.25.3 Beta | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Simon Zolin
|Категория:
|Плееры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2,4 Мб
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fmedia - быстрый асинхронный портативный аудиоплеер, рекордер и конвертер для Windows, который позволяет обеспечить плавное воспроизведение, даже если устройство ввода очень медленное и неотзывчивое. Архитектура позволяет расширить функциональность приложения любым способом: добавить новый формат аудиовхода/выхода, новый DSP-фильтр или даже новый графический интерфейс.
Программа очень маленькая и быстрая: она имеет низкое потребление процессора и памяти, что делает ее идеальной для прослушивания музыки или обработки аудиофайлов при работе от батареи ноутбука. fmedia может декодировать: mp3, ogg, m4a/mp4 (AAC, ALAC), flac, ape, wv, wav, opus, а также кодировать: opus, mp3, ogg, m4a (AAC), flac, wav. Программа портативна и не требует установки никаких дополнительных инструментов. Все находится внутри пакета, поэтому никаких дополнительных зависимостей не требуется устанавливать в вашей системе.
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