fmedia для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.25.3 Beta | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
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Категория:Плееры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:2,4 Мб
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fmedia - быстрый асинхронный портативный аудиоплеер, рекордер и конвертер для Windows, который позволяет обеспечить плавное воспроизведение, даже если устройство ввода очень медленное и неотзывчивое. Архитектура позволяет расширить функциональность приложения любым способом: добавить новый формат аудиовхода/выхода, новый DSP-фильтр или даже новый графический интерфейс.

Программа очень маленькая и быстрая: она имеет низкое потребление процессора и памяти, что делает ее идеальной для прослушивания музыки или обработки аудиофайлов при работе от батареи ноутбука. fmedia может декодировать: mp3, ogg, m4a/mp4 (AAC, ALAC), flac, ape, wv, wav, opus, а также кодировать: opus, mp3, ogg, m4a (AAC), flac, wav. Программа портативна и не требует установки никаких дополнительных инструментов. Все находится внутри пакета, поэтому никаких дополнительных зависимостей не требуется устанавливать в вашей системе.

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