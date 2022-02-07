Amazon Shopping для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|24.2.0.100 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Amazon Mobile LLC
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 4 | Статистика
|Размер:
|65,73 Мб
|СКАЧАТЬ
Amazon Shopping - мобильное приложение, которое помогает делать покупки на Amazon быстрее и проще. Присутствует возможность получать уведомления об отслеживании и доставке в режиме реального времени, чтобы вы знали, где находится ваша посылка и когда она прибудет.
Также доступен полный обзор продукта на 360°, благодаря можно видеть предметы со всех сторон. Функция "Просмотр в комнате" позволяет вам убедиться в том, что она подходит по размеру, используя камеру вашего телефона и виртуальную реальность, чтобы вы могли видеть ее в своем пространстве.
Функции Amazon Shopping:
- уведомления об отслеживании и доставке в режиме реального времени;
- полный обзор продукта на 360° позволяет видеть предметы со всех сторон;
- возможность сохранить элементы в Список желаемого;
- использование для входа в приложение идентификацию по лицу или отпечатков пальца;
- круглосуточная техподдержка 24/7;
- поиск товаров по его изображению или штрих-коду;
- подробные описания продуктов;
- и многое другое...
Отличное приложение для доступа к онлайн-видеокаталогам, которые находятся в свободном...
универсальное приложение-плеер, для телевизоров с функцией Smart TV, позволяющее...
Бесплатный и удобный в использовании IPTV-клиент для просмотра телепрограмм и...
Удобное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое предлагает доступ к более чем...
OLX.ua – один из самых популярных сервисов для бесплатных объявлений в Украине. Установив...
Официальный клиент для просмотра лицензионных фильмов, мультфильмов и сериалов на...
Отзывы о программе Amazon Shopping
Admin
Отзывов о программе Amazon Shopping 24.2.0.100 пока нет, можете добавить...