Amazon Shopping - мобильное приложение, которое помогает делать покупки на Amazon быстрее и проще. Присутствует возможность получать уведомления об отслеживании и доставке в режиме реального времени, чтобы вы знали, где находится ваша посылка и когда она прибудет.

Также доступен полный обзор продукта на 360°, благодаря можно видеть предметы со всех сторон. Функция "Просмотр в комнате" позволяет вам убедиться в том, что она подходит по размеру, используя камеру вашего телефона и виртуальную реальность, чтобы вы могли видеть ее в своем пространстве.

Функции Amazon Shopping: