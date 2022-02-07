Amazon Shopping для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:24.2.0.100 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):4 / 4 | Статистика
Размер:65,73 Мб
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Amazon Shopping - мобильное приложение, которое помогает делать покупки на Amazon быстрее и проще. Присутствует возможность получать уведомления об отслеживании и доставке в режиме реального времени, чтобы вы знали, где находится ваша посылка и когда она прибудет.

Также доступен полный обзор продукта на 360°, благодаря можно видеть предметы со всех сторон. Функция "Просмотр в комнате" позволяет вам убедиться в том, что она подходит по размеру, используя камеру вашего телефона и виртуальную реальность, чтобы вы могли видеть ее в своем пространстве.

Функции Amazon Shopping:

  • уведомления об отслеживании и доставке в режиме реального времени;
  • полный обзор продукта на 360° позволяет видеть предметы со всех сторон;
  • возможность сохранить элементы в Список желаемого;
  • использование для входа в приложение идентификацию по лицу или отпечатков пальца;
  • круглосуточная техподдержка 24/7;
  • поиск товаров по его изображению или штрих-коду;
  • подробные описания продуктов;
  • и многое другое...
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Отзывы о программе Amazon Shopping

Admin

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