ADVANCED Codecs Portable для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|15.6.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Shark007
|Категория:
|Кодеки, декодеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|21,01 Мб
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ADVANCED Codecs Portable - портативная версия популярного бесплатного пакета аудио- и видеокодеков. Некоторые из поддерживаемых типов файлов включают .amr, .mpc, .divx, .mka, .flac, .evo, .flv, .m4b, .mkv, .ogg, .ogm, .rmvb, .xvid, .y4m. Приложение содержит полный набор декодеров с GUI-контроллером для установленных кодеков. Извлеките файлы в любое удобное для вас место. Для обновления перезапишите файлы.
При возникновении каких либо трудностей, просто нажмите кнопку [RESET ALL], чтобы вернуться к только что установленному состоянию. Функция сохранения и восстановления настроек автоматизирована и управляется с помощью командной строки.
Особенности ADVANCED Codecs Portable:
- Удален весь ненужный код, связанный с удалением устаревших кодеков.
- Интуитивный, удобный и визуально привлекательный интерфейс.
- Функция Always On Top, чтобы приложение "Настройки" всегда было на виду.
- Все учетные записи пользователей настраиваются автоматически и могут быть обновлены одним щелчком мыши на вкладке "Разное".
- Выделение цветом и заглавными буквами важных функций для повышения их значимости.
- Функция сохранения и восстановления настроек для плавного возврата к предыдущим настройкам.
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