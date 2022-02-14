ADVANCED Codecs Portable для Windows

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:15.6.8 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Кодеки, декодеры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:21,01 Мб
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ADVANCED Codecs Portable - портативная версия популярного бесплатного пакета аудио- и видеокодеков. Некоторые из поддерживаемых типов файлов включают .amr, .mpc, .divx, .mka, .flac, .evo, .flv, .m4b, .mkv, .ogg, .ogm, .rmvb, .xvid, .y4m. Приложение содержит полный набор декодеров с GUI-контроллером для установленных кодеков. Извлеките файлы в любое удобное для вас место. Для обновления перезапишите файлы.

При возникновении каких либо трудностей, просто нажмите кнопку [RESET ALL], чтобы вернуться к только что установленному состоянию. Функция сохранения и восстановления настроек автоматизирована и управляется с помощью командной строки.

Особенности ADVANCED Codecs Portable:

  • Удален весь ненужный код, связанный с удалением устаревших кодеков.
  • Интуитивный, удобный и визуально привлекательный интерфейс.
  • Функция Always On Top, чтобы приложение "Настройки" всегда было на виду.
  • Все учетные записи пользователей настраиваются автоматически и могут быть обновлены одним щелчком мыши на вкладке "Разное".
  • Выделение цветом и заглавными буквами важных функций для повышения их значимости.
  • Функция сохранения и восстановления настроек для плавного возврата к предыдущим настройкам.
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