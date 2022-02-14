ADVANCED Codecs Portable - портативная версия популярного бесплатного пакета аудио- и видеокодеков. Некоторые из поддерживаемых типов файлов включают .amr, .mpc, .divx, .mka, .flac, .evo, .flv, .m4b, .mkv, .ogg, .ogm, .rmvb, .xvid, .y4m. Приложение содержит полный набор декодеров с GUI-контроллером для установленных кодеков. Извлеките файлы в любое удобное для вас место. Для обновления перезапишите файлы.

При возникновении каких либо трудностей, просто нажмите кнопку [RESET ALL], чтобы вернуться к только что установленному состоянию. Функция сохранения и восстановления настроек автоматизирована и управляется с помощью командной строки.

Особенности ADVANCED Codecs Portable: