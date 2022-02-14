Mixxx для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.3.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:DJ Студии, микшеры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:74,4 Мб
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Mixxx - приложение объединяет инструменты, необходимые диджеям для творческого живого микширования цифровых музыкальных файлов. Присутствует поддержка MIDI контроллера, качественный микшерный движок обладающий возможностью вести запись, умеет работать с различными форматами (Flac, OGG, WAV, MP3), управление кривой кроссфейдинга, реализована поддержка многоканального захвата и воспроизведения, интегрируется с iTunes, позволяет назначать горячие клавиши и многое другое.

Ключевые возможности Mixxx:

  • создание уникальных треков;
  • возможность синхронизации скорости дорожек;
  • возможность регулировки темпа музыки;
  • экспорт треков и списков воспроизведения из iTunes;
  • возможность изменения частотных характеристик;
  • собственный движок для микширования;
  • функция иммитации "эффект винила";
  • функцию определения BPM;
  • поддержка HID DJ и внешних MIDI-контроллеров;
  • удобный интерфейс и приятный внешний вид приложения;
  • и многое другое...
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