Mixxx для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.3.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Mixxx Development Team
|Категория:
|DJ Студии, микшеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|74,4 Мб
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Mixxx - приложение объединяет инструменты, необходимые диджеям для творческого живого микширования цифровых музыкальных файлов. Присутствует поддержка MIDI контроллера, качественный микшерный движок обладающий возможностью вести запись, умеет работать с различными форматами (Flac, OGG, WAV, MP3), управление кривой кроссфейдинга, реализована поддержка многоканального захвата и воспроизведения, интегрируется с iTunes, позволяет назначать горячие клавиши и многое другое.
Ключевые возможности Mixxx:
- создание уникальных треков;
- возможность синхронизации скорости дорожек;
- возможность регулировки темпа музыки;
- экспорт треков и списков воспроизведения из iTunes;
- возможность изменения частотных характеристик;
- собственный движок для микширования;
- функция иммитации "эффект винила";
- функцию определения BPM;
- поддержка HID DJ и внешних MIDI-контроллеров;
- удобный интерфейс и приятный внешний вид приложения;
- и многое другое...
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Admin
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