Serato Studio для Windows

Описание
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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: от 9.99$
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.6.8 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:DJ Студии, микшеры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:1,06 Гб
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Serato Studio - цифровая звуковая рабочая станция (DAW), созданная специально для диджеев. Приложение имеет очень дружественную для начинающих рабочую среду, а для более продвинутых юзеров - это отличный инструмент для быстрого воплощения своих идей.

Присутствует функция Мастер-ключ: после того, как вы установите ключ для проекта, каждый инструмент, семпл и барабан, на котором вы играете, автоматически будет в ключе. С помощью пошагового секвенсора ударных в стиле "808" вы можете легко создавать уникальные образцы ударных с помощью встроенных наборов или даже собственных сэмплов. Serato Studio также совместим с VST и AU.

Имеется функция, которая позволяет вам с легкостью упорядочивать свои барабаны, сэмплы и инструменты. Вы также можете копировать сцены и редактировать/добавлять все, что было на предыдущей сцене, это упрощает рабочий процесс и упрощает создание дорожки.

Особенности Serato Studio:

  • DJ Style Library: Доступ ко всей библиотеке Serato DJ с точками меток, BPM и ключевой информацией.
  • Высококачественный FX - более 30 встроенных пресетов FX, которые будут сразу же знакомы ди-джеям.
  • Работает с различными DJ-контроллерами и микшерами, а также с MIDI-контроллерами или только с вашим ноутбуком.
  • Make Beats: более чем 300 готовых шаблонов ударных в разных жанрах.
  • Мастер-ключ и BPM: позвольте ключу проекта автоматически обновляться, как только вы начнете делать ритм. Отрегулируйте BPM до крайности с помощью растяжения времени мирового класса Pitch ‘n Time
  • Play in Key: играйте на любом инструменте или плагине, не зная теории музыки.
  • Огромное количество встроенных наборов ударных, инструментов, звуковых петель и сэмплов, с частыми обновлениями контента для подписчиков.
  • Simple Sequencer: пошаговый секвенсор в стиле 808.
  • Serato Colored Waveforms.
  • и многое другое...
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