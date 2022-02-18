Serato Studio для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: от 9.99$
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.6.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Serato
|Категория:
|DJ Студии, микшеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|1,06 Гб
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Serato Studio - цифровая звуковая рабочая станция (DAW), созданная специально для диджеев. Приложение имеет очень дружественную для начинающих рабочую среду, а для более продвинутых юзеров - это отличный инструмент для быстрого воплощения своих идей.
Присутствует функция Мастер-ключ: после того, как вы установите ключ для проекта, каждый инструмент, семпл и барабан, на котором вы играете, автоматически будет в ключе. С помощью пошагового секвенсора ударных в стиле "808" вы можете легко создавать уникальные образцы ударных с помощью встроенных наборов или даже собственных сэмплов. Serato Studio также совместим с VST и AU.
Имеется функция, которая позволяет вам с легкостью упорядочивать свои барабаны, сэмплы и инструменты. Вы также можете копировать сцены и редактировать/добавлять все, что было на предыдущей сцене, это упрощает рабочий процесс и упрощает создание дорожки.
Особенности Serato Studio:
- DJ Style Library: Доступ ко всей библиотеке Serato DJ с точками меток, BPM и ключевой информацией.
- Высококачественный FX - более 30 встроенных пресетов FX, которые будут сразу же знакомы ди-джеям.
- Работает с различными DJ-контроллерами и микшерами, а также с MIDI-контроллерами или только с вашим ноутбуком.
- Make Beats: более чем 300 готовых шаблонов ударных в разных жанрах.
- Мастер-ключ и BPM: позвольте ключу проекта автоматически обновляться, как только вы начнете делать ритм. Отрегулируйте BPM до крайности с помощью растяжения времени мирового класса Pitch ‘n Time
- Play in Key: играйте на любом инструменте или плагине, не зная теории музыки.
- Огромное количество встроенных наборов ударных, инструментов, звуковых петель и сэмплов, с частыми обновлениями контента для подписчиков.
- Simple Sequencer: пошаговый секвенсор в стиле 808.
- Serato Colored Waveforms.
- и многое другое...
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