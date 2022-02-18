Serato Studio - цифровая звуковая рабочая станция (DAW), созданная специально для диджеев. Приложение имеет очень дружественную для начинающих рабочую среду, а для более продвинутых юзеров - это отличный инструмент для быстрого воплощения своих идей.

Присутствует функция Мастер-ключ: после того, как вы установите ключ для проекта, каждый инструмент, семпл и барабан, на котором вы играете, автоматически будет в ключе. С помощью пошагового секвенсора ударных в стиле "808" вы можете легко создавать уникальные образцы ударных с помощью встроенных наборов или даже собственных сэмплов. Serato Studio также совместим с VST и AU.

Имеется функция, которая позволяет вам с легкостью упорядочивать свои барабаны, сэмплы и инструменты. Вы также можете копировать сцены и редактировать/добавлять все, что было на предыдущей сцене, это упрощает рабочий процесс и упрощает создание дорожки.

Особенности Serato Studio: