Briar - защищенный и безопасный мессенджер для Android, с помощью которого можно общаться с использованием сети Tor, а также обмениваться текстовыми сообщениями посредством Bluetooth или Wi-Fi, при отсутствии интернета, которое будет полезно для переписки активистов, журналистов и вообще всех, кому нужно простое и надежное средство связи.

Мессенджер не имеет централизованного сервера и все сообщения синхронизируются непосредственно между устройствами пользователей с использованием сквозного шифрования.При наличии интернета, для обмена сообщениями Briar использует защищённую сеть Tor. Если интернет отсутствует, Briar использует связь по Bluetooth или Wi-Fi, позволяя отправлять сообщения вашим контактам, находящимся по близости.

Пока интернет есть, Briar может синхронизироваться через сеть Tor, защищая людей и отношения от слежки. Приложение включает группы, форумы, блоги и чтение RSS-лент. Briar имеет открытый исходный код и не содержит рекламы и отслеживания.