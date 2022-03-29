Briar для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.4.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Briar Project
|Категория:
|ICQ, чаты, пейджеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|30,21 Мб
Briar - защищенный и безопасный мессенджер для Android, с помощью которого можно общаться с использованием сети Tor, а также обмениваться текстовыми сообщениями посредством Bluetooth или Wi-Fi, при отсутствии интернета, которое будет полезно для переписки активистов, журналистов и вообще всех, кому нужно простое и надежное средство связи.
Мессенджер не имеет централизованного сервера и все сообщения синхронизируются непосредственно между устройствами пользователей с использованием сквозного шифрования.При наличии интернета, для обмена сообщениями Briar использует защищённую сеть Tor. Если интернет отсутствует, Briar использует связь по Bluetooth или Wi-Fi, позволяя отправлять сообщения вашим контактам, находящимся по близости.
Пока интернет есть, Briar может синхронизироваться через сеть Tor, защищая людей и отношения от слежки. Приложение включает группы, форумы, блоги и чтение RSS-лент. Briar имеет открытый исходный код и не содержит рекламы и отслеживания.
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