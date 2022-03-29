Briar для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.4.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:ICQ, чаты, пейджеры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:30,21 Мб
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Briar - защищенный и безопасный мессенджер для Android, с помощью которого можно общаться с использованием сети Tor, а также обмениваться текстовыми сообщениями посредством Bluetooth или Wi-Fi, при отсутствии интернета, которое будет полезно для переписки активистов, журналистов и вообще всех, кому нужно простое и надежное средство связи.

Мессенджер не имеет централизованного сервера и все сообщения синхронизируются непосредственно между устройствами пользователей с использованием сквозного шифрования.При наличии интернета, для обмена сообщениями Briar использует защищённую сеть Tor. Если интернет отсутствует, Briar использует связь по Bluetooth или Wi-Fi, позволяя отправлять сообщения вашим контактам, находящимся по близости.

Пока интернет есть, Briar может синхронизироваться через сеть Tor, защищая людей и отношения от слежки. Приложение включает группы, форумы, блоги и чтение RSS-лент. Briar имеет открытый исходный код и не содержит рекламы и отслеживания.

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