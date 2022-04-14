Sky Map для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.10.0 - RC3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Sky Map Devs
|Категория:
|Астрология, астрономия
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|5,44 Мб
Sky Map - приложение, которое позволяет пользователям с помощью своих телефонах исследовать космическое пространство. Пользоваться приложением очень просто - достаточно всего лишь запустить его и направить камеру на небо. Затем несколько секундного ожидания, пока загружается приложение, вы увидите, как созвездия начинают формироваться на вашем экране. После чего можно изучать их названия, положение и т.п.
Кроме этой возможности, в Sky Map есть другая интересная функция, которая позволяет вам находить разнообразные планеты и созвездия. Чтобы их найти, вам всего лишь нужно ввести название планеты, которую вы ищете, например Марс, и направить вашу камеру на небо. На экране отобразится круг со стрелкой указывающей точное положение планеты на небе.
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Admin
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