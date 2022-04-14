Sky Map - приложение, которое позволяет пользователям с помощью своих телефонах исследовать космическое пространство. Пользоваться приложением очень просто - достаточно всего лишь запустить его и направить камеру на небо. Затем несколько секундного ожидания, пока загружается приложение, вы увидите, как созвездия начинают формироваться на вашем экране. После чего можно изучать их названия, положение и т.п.

Кроме этой возможности, в Sky Map есть другая интересная функция, которая позволяет вам находить разнообразные планеты и созвездия. Чтобы их найти, вам всего лишь нужно ввести название планеты, которую вы ищете, например Марс, и направить вашу камеру на небо. На экране отобразится круг со стрелкой указывающей точное положение планеты на небе.