Sky Map для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.10.0 - RC3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Астрология, астрономия
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:5,44 Мб
Sky Map скриншот № 2
Sky Map скриншот № 3
Sky Map скриншот № 4

Sky Map - приложение, которое позволяет пользователям с помощью своих телефонах исследовать космическое пространство. Пользоваться приложением очень просто - достаточно всего лишь запустить его и направить камеру на небо. Затем несколько секундного ожидания, пока загружается приложение, вы увидите, как созвездия начинают формироваться на вашем экране. После чего можно изучать их названия, положение и т.п.

Кроме этой возможности, в Sky Map есть другая интересная функция, которая позволяет вам находить разнообразные планеты и созвездия. Чтобы их найти, вам всего лишь нужно ввести название планеты, которую вы ищете, например Марс, и направить вашу камеру на небо. На экране отобразится круг со стрелкой указывающей точное положение планеты на небе.

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