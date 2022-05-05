Chordify для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1738 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Музыка
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:15,82 Мб
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Chordify - платформа, предоставляющая аккорды для гитары, укулеле, фортепиано, которая помогает музыкантам различного уровня учиться играть любимую музыку. Приложение предоставляет аккорды к любой песне и расставляет их в удобном для использовании плеере.

Ключевые особенности Chordify:

  • Точные аккорды к любой песне.
  • Добавление любимых песен в Вашу библиотеку.
  • Анимационный показ аккордов для гитары, фортепиано и укулеле.
  • Полная интеграция с YouTube.
  • Поиск среди нашего каталога из 22 000 000 песен или выбор любой другой существующей в мире песни.
  • Кросс-платформенная интеграция библиотек (ПК, мобильный телефон).
  • Возможность транспонировать аккорды, если Вы хотите играть в другой тональности (Premium).
  • Функция каподастра, с возможностью легко играть Ваши любимые песни, распознанные нашим алгоритмом Chordify (Premium).
  • Возможность замедлить скорость воспроизведения песни (Premium).
  • Установить повторение сложных частей в песне, чтобы оттачивать их как профессионал (Premium).
  • Загрузка аккордов любимых песен как Midi-файл для удобного редактирования аудио (Premium).
  • Возможность иметь при себе распознанные аккорды для гитары, укулеле или фортепиано как pdf-файл (Premium).
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