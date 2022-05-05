Chordify для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1738 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Chordify B.V.
|Категория:
|Музыка
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|15,82 Мб
Chordify - платформа, предоставляющая аккорды для гитары, укулеле, фортепиано, которая помогает музыкантам различного уровня учиться играть любимую музыку. Приложение предоставляет аккорды к любой песне и расставляет их в удобном для использовании плеере.
Ключевые особенности Chordify:
- Точные аккорды к любой песне.
- Добавление любимых песен в Вашу библиотеку.
- Анимационный показ аккордов для гитары, фортепиано и укулеле.
- Полная интеграция с YouTube.
- Поиск среди нашего каталога из 22 000 000 песен или выбор любой другой существующей в мире песни.
- Кросс-платформенная интеграция библиотек (ПК, мобильный телефон).
- Возможность транспонировать аккорды, если Вы хотите играть в другой тональности (Premium).
- Функция каподастра, с возможностью легко играть Ваши любимые песни, распознанные нашим алгоритмом Chordify (Premium).
- Возможность замедлить скорость воспроизведения песни (Premium).
- Установить повторение сложных частей в песне, чтобы оттачивать их как профессионал (Premium).
- Загрузка аккордов любимых песен как Midi-файл для удобного редактирования аудио (Premium).
- Возможность иметь при себе распознанные аккорды для гитары, укулеле или фортепиано как pdf-файл (Premium).
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