Chordify - платформа, предоставляющая аккорды для гитары, укулеле, фортепиано, которая помогает музыкантам различного уровня учиться играть любимую музыку. Приложение предоставляет аккорды к любой песне и расставляет их в удобном для использовании плеере.

Ключевые особенности Chordify: