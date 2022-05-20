CV Engineer для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:17.97.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:5,32 Мб
CV Engineer скриншот № 1
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CV Engineer скриншот № 3
CV Engineer скриншот № 4

CV Engineer - простой способ создать резюме в формате PDF. Благодаря полезным примерам, советам и шаблонам резюме, написанным профессиональным рекрутером, мы гарантируем, что у вас будет идеальное резюме, которое впечатлит работодателей.

Основные возможности CV Engineer:

  • Выберите один из шаблонов резюме, разработанных рекрутером. Они отформатированы таким образом, чтобы ваше резюме было легко читать менеджерам по найму.
  • Простые варианты редактирования резюме и инструменты для написания резюме.
  • Создавайте собственные настраиваемые разделы резюме.
  • Пошаговые рекомендации по написанию каждого раздела резюме.
  • Примеры разделов резюме, чтобы дать вам представление о том, как написать свое резюме.
  • Параметры форматирования резюме — размер шрифта, поля.
  • Легко загружайте и делитесь своим резюме в формате PDF. Сохраните на свое устройство или Google Диск, поделитесь в виде вложения по электронной почте или отправьте данные своим контактам, чтобы они могли оставить вам отзыв.
  • Добавьте свою фотографию в резюме.
  • Вопросы для интервью и примеры ответов.
  • Темный режим.
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