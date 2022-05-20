CV Engineer для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|17.97.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Matt Callery
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|5,32 Мб
CV Engineer - простой способ создать резюме в формате PDF. Благодаря полезным примерам, советам и шаблонам резюме, написанным профессиональным рекрутером, мы гарантируем, что у вас будет идеальное резюме, которое впечатлит работодателей.
Основные возможности CV Engineer:
- Выберите один из шаблонов резюме, разработанных рекрутером. Они отформатированы таким образом, чтобы ваше резюме было легко читать менеджерам по найму.
- Простые варианты редактирования резюме и инструменты для написания резюме.
- Создавайте собственные настраиваемые разделы резюме.
- Пошаговые рекомендации по написанию каждого раздела резюме.
- Примеры разделов резюме, чтобы дать вам представление о том, как написать свое резюме.
- Параметры форматирования резюме — размер шрифта, поля.
- Легко загружайте и делитесь своим резюме в формате PDF. Сохраните на свое устройство или Google Диск, поделитесь в виде вложения по электронной почте или отправьте данные своим контактам, чтобы они могли оставить вам отзыв.
- Добавьте свою фотографию в резюме.
- Вопросы для интервью и примеры ответов.
- Темный режим.
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