Vov Music Player - легкий суперпростой аудиоплеер, способный воспроизводить файлы FLAC, MP3, MP2, MP1, OGG, OPUS, WMA, M4A, AAC, WAV, MIDI, MOD, S3M, WEBM и AIFF. Программа размещает значок в системном трее для быстрого запуска через контекстное меню, вызываемое правой кнопкой мыши, что позволяет быстро запускать воспроизведение аудиофайлов скомпилированных песен. Все, что вам нужно сделать, это выбрать исходный каталог и начать воспроизведение.

Минималистичный интерфейс предоставляет все необходимое для воспроизведения аудио, а также включает эквалайзер и DSP-эффекты, такие как 3D-вращение, эхо и фленджер. Вы можете выбрать между последовательным и случайным воспроизведением музыки. Vov Music Player практически не потребляет системные ресурсы вашего компьютера.

Vov Music Player имеет функцию визуализации, которая генерирует анимированные изображения, повторяющие громкость, частоту и ритм воспроизводимого звука. Этот музыкальный плеер подсчитывает, сколько раз проигрываемые файлы были начаты и сколько раз они были завершены. Таким образом, вы можете отличить песни, которые вы слушаете до конца, от песен, которые вы не можете дослушать до конца. Ваши любимые песни могут быть вычислены автоматически без ручного выбора с помощью этого метода.

Приложение может рассчитать среднеквадратичную громкость (значение в дБ) воспроизводимого файла и автоматически пропустить громкую песню. Можно установить пороговое значение в зависимости от ваших предпочтений. Также имеется возможность проигрывать только недавно добавленные файлы. Vov Music Player включает в себя автоматический DJ для того, чтобы читать вслух названия файлов прямо перед воспроизведением. Для генерации голоса используется предустановленный движок Microsoft SAPI Text-to-Speech (TTS). У пользователей есть возможность отключить DJ для непрерывного прослушивания музыки.