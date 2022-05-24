Boom Audio Player для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.37 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Peter Pawlowski
|Категория:
|Плееры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2,35 Мб
Boom Audio Player - простой в использовании аудиоплеер, предназначенный для обычных пользователей компьютера, которые не хотят тратить свое время на изучение более сложных программ. Все его самые важные функции легко доступны из коробки.
Boom Audio Player поддерживает множество популярных аудиоформатов, включая: MP3, Ogg Vorbis, FLAC, Musepack (MPC), WavPack, WAV, AIFF, MP4/M4A, WMA. Boom Audio Player создан на основе кодовой базы foobar2000 и разработан бывшим подрядчиком Nullsoft (WinAmp).
Возможности Boom Audio Player включают воспроизведение без пробелов правильно закодированных файлов, поддержку ReplayGain и многое другое. Не требуется установка или права администратора. Для начала работы достаточно просто скачать и запустить приложение. Легко настраивается для запуска со съемного носителя.
Особенности Boom Audio Player:
- Не требуется установка или права администратора.
- Воспроизведение без пробелов правильно закодированных файлов.
- Поддержка ReplayGain.
- Содержимое папок с музыкой отображается в удобном структурированном виде жанра/артиста/альбома/песни.
- Возможность установить Boom на съемный носитель и заставить его индексировать содержимое папки, в которую он установлен.
- Поддержка множества популярных аудиоформатов, включая: MP3, Ogg Vorbis, FLAC, Musepack (MPC), WavPack, WAV, AIFF, MP4/M4A, WMA.
- Легко настраивается для запуска со съемных носителей.
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