Boom Audio Player - простой в использовании аудиоплеер, предназначенный для обычных пользователей компьютера, которые не хотят тратить свое время на изучение более сложных программ. Все его самые важные функции легко доступны из коробки.

Boom Audio Player поддерживает множество популярных аудиоформатов, включая: MP3, Ogg Vorbis, FLAC, Musepack (MPC), WavPack, WAV, AIFF, MP4/M4A, WMA. Boom Audio Player создан на основе кодовой базы foobar2000 и разработан бывшим подрядчиком Nullsoft (WinAmp).

Возможности Boom Audio Player включают воспроизведение без пробелов правильно закодированных файлов, поддержку ReplayGain и многое другое. Не требуется установка или права администратора. Для начала работы достаточно просто скачать и запустить приложение. Легко настраивается для запуска со съемного носителя.

Особенности Boom Audio Player: